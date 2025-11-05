ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Арестуваха служител от Държавен фонд "Земеделие" заради подкуп
Стана ясно още, че служителят вече и преди е извършвал проверка на същия производител.
"Служителят е уведомил производителя в началото на октомври месец, че ще бъде извършена още една проверка и именно, за да протече тя без никакви проблеми, е бил поискан подкупа", каза окръжният прокурор на София Наталия Николова на брифинг.
Мъжът е бил арестуван във вторник, в момента на получаване на парите. На срещата е отишъл със служебен автомобил.
Служителят от Държавен фонд "Земеделие" заема позиция младши експерт от 2017 година.
Лицето е задържано и предстои да му се предяви обвинение, а на по-късен етап и мярка за неотклонение.
"Наказанието по закон е до 6 години затвор и от 5000 до 10 000 лева глоба, като съдът може и да постанови лишаване от права за тази професия, както и отнемане от 1/2 от имуществото му", казаха още от прокуратурата.
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
Защо нямате тема за избора на генерален секретар на ООН?
преди 9 мин.
+1
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Глас от Родопите: Първо се чу бучене, после стана страшно
13:52 / 05.11.2025
Еврокомисията удържа на България 215 млн. евро от второто плащане...
13:41 / 05.11.2025
НС няма да разследва хотела с водопада на жената на Росен Желязко...
13:25 / 05.11.2025
Депутатите създадоха временна комисия за разследване на дейността...
14:12 / 05.11.2025
Meteo Balkans: Обърнете внимание на този модел
12:44 / 05.11.2025
Около 5–6 хиляди лева на месец може да си докара един таксиметров...
11:54 / 05.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Фермер: Третата вълна идва и цяла България ще пламне
11:40 / 03.11.2025
Звезда от предаването на Слави Трифонов ще става татко на 19 години
09:37 / 03.11.2025
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
08:55 / 05.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS