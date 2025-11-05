Арестуваха служител от Държавен фонд "Земеделие" заради подкуп

© Служител на Държавен фонд "Земеделие" е поискал подкуп в размер на 1000 лева от земеделски производител от района Костинброд, за да премине успешно проверка.



Стана ясно още, че служителят вече и преди е извършвал проверка на същия производител.



"Служителят е уведомил производителя в началото на октомври месец, че ще бъде извършена още една проверка и именно, за да протече тя без никакви проблеми, е бил поискан подкупа", каза окръжният прокурор на София Наталия Николова на брифинг.



Мъжът е бил арестуван във вторник, в момента на получаване на парите. На срещата е отишъл със служебен автомобил.



Служителят от Държавен фонд "Земеделие" заема позиция младши експерт от 2017 година.



Лицето е задържано и предстои да му се предяви обвинение, а на по-късен етап и мярка за неотклонение.



"Наказанието по закон е до 6 години затвор и от 5000 до 10 000 лева глоба, като съдът може и да постанови лишаване от права за тази професия, както и отнемане от 1/2 от имуществото му", казаха още от прокуратурата.