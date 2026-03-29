Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:45 / 29.03.2026 20:45 / 29.03.2026

Във вторник вятърът ще отслабне и ще се ориентира от изток-югоизток. След временно спиране на валежите и разкъсване на облачността, в следобедните часове от юг валежите отново ще се активизират.



Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 0° и 5°, максималните – между 10° и 15°. В сряда, четвъртък и петък (1, 2 и 3 април) времето ще се определя от средиземноморски циклон. Ще е облачно с повсеместни и значителни валежи от дъжд, в планините – от сняг. По високите полета в Западна България и в Западния Предбалкан дъждът ще преминава в сняг. Вятърът ще е от изток-североизток, умерен и силен, в петък ще отслабне и ще се ориентира от север-северозапад.



Температурите ще бъдат по-ниски от обичайните, като преобладаващите максимални ще бъдат между 8° и 13°, по-ниски по високите полета. През почивните дни ще настъпи временно спиране на валежите, разкъсване на облачността и слабо повишение на дневните температури. Вятърът ще е умерен и временно силен от северозапад.