ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Антон Баев: Синът на Милен Цветков бе безпардонно употребен от Лора Крумова и Нова телевизия на политически теми със зададени внушения
Жал ми е да го кажа, понеже с баща му се познавахме добре, дори ме е интервюирал за една от книгите ми, но 13-годишният син на журналиста Милен Цветков е безпардонно употребен от Лора Крумова и Нова телевизия на политически теми със зададени внушения.
Дано умният Боян разбере, че на 13 не бива да говори за "опита си от живота", но не е момчето виновно. Напротив, то говори добре, Крумова задава сценария.
Непростимото е, мисля си, че на тези деца им се отнема детството - и от тези, които си отиват, и от тези, които идат на раменете им.
Така впрочем са се създали две команди в най-тоталитарните режими - Тимуровската в СССР и Хитлер югенд, в Третия райх.
И СССР, и Третият райх ги няма, но нищо чудно да ги върнем.
Дучето в Италия съсипва мафията, но тя все пак създава партизаните, които после го обесват. С главата надолу. И мафията се връща на бял кон.
Това са малко примери само от Европа и само от 20. век. Мога да ги продължа, но важното е, надявам се да го чуете, не ползвайте децата.
Те имат право на детство. Нищо друго не можем да им предложим.
Какво точно каза синът на Милен Цветков - вижте тук.
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 31 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Орманджиев: Ако Радев реши да прави партия, трябва да подаде оста...
20:20 / 14.12.2025
Очаква се тази вечер Слави Трифонов да направи изявление
20:42 / 14.12.2025
Кръвната банка в Плевен спешно търси кръв
19:14 / 14.12.2025
Радев за атаката в Сидни: Гласът на хуманизма се заглушава все по...
19:14 / 14.12.2025
Киселова: Смяната на председателя на НС отвори духа от бутилката
19:14 / 14.12.2025
МВнР осъди атаката в Сидни за еврейския празник Ханука
18:06 / 14.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Днес внасят проекторешение за отлагане на еврозоната с една година
09:46 / 12.12.2025
Волейболният ни шампион Алекс Николов с ново мощно возило
11:04 / 12.12.2025
Превръщат всеки POS терминал в банкомат
09:04 / 12.12.2025
Паническо презапасяване с храна и техника обхвана страната ни
21:16 / 12.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS