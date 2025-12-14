© Нова тв Позиция на пловдивския поет и журналист Антон Баев по повод участието на сина на Милен Цветков по Нова телевизия тази вечер:



Жал ми е да го кажа, понеже с баща му се познавахме добре, дори ме е интервюирал за една от книгите ми, но 13-годишният син на журналиста Милен Цветков е безпардонно употребен от Лора Крумова и Нова телевизия на политически теми със зададени внушения.



Дано умният Боян разбере, че на 13 не бива да говори за "опита си от живота", но не е момчето виновно. Напротив, то говори добре, Крумова задава сценария.



Непростимото е, мисля си, че на тези деца им се отнема детството - и от тези, които си отиват, и от тези, които идат на раменете им.



Така впрочем са се създали две команди в най-тоталитарните режими - Тимуровската в СССР и Хитлер югенд, в Третия райх.



И СССР, и Третият райх ги няма, но нищо чудно да ги върнем.



Дучето в Италия съсипва мафията, но тя все пак създава партизаните, които после го обесват. С главата надолу. И мафията се връща на бял кон.



Това са малко примери само от Европа и само от 20. век. Мога да ги продължа, но важното е, надявам се да го чуете, не ползвайте децата.



Те имат право на детство. Нищо друго не можем да им предложим.



