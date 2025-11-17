ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Аномалия връхлита страната ни тези дни
В сряда в по-голямата част от страната ще се задържи облачно с валежи, значителни по количество на места в Западна България, Източните Родопи и централните и източните райони от Стара планина. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от север-североизток. В Югоизточна България, където ще продължи да духа умерен до силен вятър от юг-югозапад, ще е почти без валежи.
В четвъртък, петък и събота ще има по-значителни временни разкъсвания и намаления на облачността. Главно в планинските райони ще има и валежи, но ще са само на отделни места и с по-малки количества.
В Източна България вятърът ще остане умерен с южна компонента, в останалата част от страната ще стихва и отново на места в равнините и котловините ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност. В неделя и понеделник ще има значителна облачност. По-голяма вероятност за валежи на повече места има в неделя. Температурите ще се задържат без съществена промяна.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Земетресение в Южна България от 3.7 по Рихтер!
17:32 / 17.11.2025
Благомир Коцев и Никола Барбутов са преместени в Софийския затвор...
17:07 / 17.11.2025
Костадин Ангелов: Заплатите за младите лекари са осигурени!
16:29 / 17.11.2025
Изключително големи температурни разлики са регистрирани днес у н...
15:55 / 17.11.2025
Ясна е причината за смъртта на Алена
15:20 / 17.11.2025
Два вида предупреждения са издадени за 18 ноември
14:42 / 17.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Руслан Мъйнов
09:44 / 15.11.2025
26 години заедно, но са само приятели
15:21 / 15.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS