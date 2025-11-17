Аномалия връхлита страната ни тези дни

© През следващите дни температурите в страната ще са в широки граници, минималните ще са 6°-7° в северозападните райони до 15°-16° в югоизточните, а максималните от 10°-12° на места в Западна България до 20°-21° в Източна.



В сряда в по-голямата част от страната ще се задържи облачно с валежи, значителни по количество на места в Западна България, Източните Родопи и централните и източните райони от Стара планина. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от север-североизток. В Югоизточна България, където ще продължи да духа умерен до силен вятър от юг-югозапад, ще е почти без валежи.



В четвъртък, петък и събота ще има по-значителни временни разкъсвания и намаления на облачността. Главно в планинските райони ще има и валежи, но ще са само на отделни места и с по-малки количества.



В Източна България вятърът ще остане умерен с южна компонента, в останалата част от страната ще стихва и отново на места в равнините и котловините ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност. В неделя и понеделник ще има значителна облачност. По-голяма вероятност за валежи на повече места има в неделя. Температурите ще се задържат без съществена промяна.