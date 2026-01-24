ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Андрей Новаков: Разбирам и хората, които са си купили билет за 50 евро, а им струва 75 евро да се качат с куфара си на борда
Автор: Цоня Събчева 18:40Коментари (0)419
©
Не си спомням кога за последно нещо в Европейския парламент в пленарна зала е получавало 96% одобрение. Често пъти Парламентът е разделен, но оказва се, правата на хората, които летят със самолет, могат да ни обединят. Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус" по Радио ФОКУС българският евродепутат Андрей Новаков. 

"И се радвам, че точно тази кауза, която предприех, може да увлече толкова мои колеги от всички партии и от всички държави. И може би след един от случаите, които имах, си давам сметка и защо е така. За да летя с дъщеря ми след една седмица до Брюксел и обратно, трябва да дам 79 евро, за да стои до мен тя на седалката, при положение че е на 7. Наистина не разбирам как може да искаш пари от родителите, за да стоят до децата си, при положение че те не могат да стоят сами. От тази гледна точка разбирам и хората, които са си купили билет за 50 евро, а им струва 75 евро да се качат с куфара си на борда. Разбира се, това недоволство създава такава вълна от неудовлетворение, която се материализира в такива законопроекти. Предстоят ни много тежки преговори, тъй като това е бизнес за милиарди годишно, и разбира се, никой не иска да плаща нито автоматично обезщетение, нито да намалява сроковете за закъснение, нито пък да се лишава от парите, които получава от куфарите", коментира той.

"За пръв път в историята на тази институция председателят лично ще се включи в преговорния екип. За мен е чест и огромна отговорност, че ще преговарям заедно с Роберта Мецола по това досие. Както казах, не се е случвало никога. И това идва да каже колко важно е това нещо за целия Европейски парламент. Надявам се министрите на транспорта да се отворят и да разберат, че няма как да продължава, както е в момента. На всичкото отгоре, ние защитаваме и правата и интересите на авиокомпаниите, тъй като в този законопроект предлагам всички компании, които включително не са регистрирани в Европейския съюз, да могат да отговарят на същите изисквания. Ако летиш от и до Европа, без значение каква е компанията, дали е американска, китайска, японска или някъде от Латинска Америка, просто ще спазваш същите правила и разбира се, че това нещо, ако струва пари, няма как само едни да го плащат, а пък другите да се ползват от ползите на този пазар", допълни Новаков.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Почина първият наш бизнесмен, отвлечен за откуп от един милион ле...
16:31 / 24.01.2026
Петър Стоянович: Българинът се заробва до гроб само и само да куп...
16:13 / 24.01.2026
Позиция на bTV Media Group: Грубо и недопустимо!
15:29 / 24.01.2026
Калфин: Йотова ще изгради собствен облик като президент
16:55 / 24.01.2026
Излезе прогнозата за последната неделя на януари
14:08 / 24.01.2026
7 линейки и 3 пожарни не можаха да спасят млада жена, деца са с т...
12:57 / 24.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
От 7 юли влизат в сила нови правила за всички нови моторни превозни средства
От 7 юли влизат в сила нови правила за всички нови моторни превозни средства
09:10 / 22.01.2026
Честито на Драго Чая!
Честито на Драго Чая!
16:11 / 22.01.2026
Основно правило за пералнята: Барабанът трябва да е пълен около 70–80%
Основно правило за пералнята: Барабанът трябва да е пълен около 70–80%
16:50 / 22.01.2026
Проф. Рачев: Ще млати сняг
Проф. Рачев: Ще млати сняг
09:37 / 23.01.2026
Брокер към собствениците на стари жилища: Тази година е прекрасна за продажба и все още ще може да вземете максимална цена
Брокер към собствениците на стари жилища: Тази година е прекрасна за продажба и все още ще може да вземете максимална цена
10:28 / 23.01.2026
Милиардер: Заплатите на водопроводчици и електротехници могат да стигнат до шестцифрено число
Милиардер: Заплатите на водопроводчици и електротехници могат да стигнат до шестцифрено число
10:05 / 23.01.2026
Благо Джизъса заминава от България
Благо Джизъса заминава от България
09:22 / 22.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Парламентарни избори 2026 година
Вторият мандат на Доналд Тръмп
Президентска партия
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: