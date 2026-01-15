ЗАРЕЖДАНЕ...
|Андрей Ковачев: За всички продукти, които биха застрашили европейските производители, ще има защитни мерки
Повод за сегашния вот на недоверие е търговското споразумение с МЕРКОСУР. Това споразумение се договаря от 25 години, подчерта евродепутатът. "То създава свободна търговска зона за над 700 милиона потребители, премахвайки мита в различни сфери. Това би имало огромен позитивен тласък за икономиката на Европа в глобалната конкуренция с Китай и със САЩ. С това споразумение ще ги изпреварим, затова е критично важно то да се подкрепи. Тези, които инициират такъв вот на недоверие, се опитват да направят точно обратното – Европа да се маргинализира още повече. От една страна казват, че Европа не играела роля на световната сцена, нямало ни никъде, а когато искаме да ни има навсякъде се слагат прътове в колата на Европейския съюз“, коментира той.
Договорът с МЕРКОСУР запазва ограничените квоти на европейския пазар за чувствителните селскостопански продукти като пилешко, говеждо, яйца, цитрусови плодове, захар, подчерта Андрей Ковачев. "За всички продукти, които биха застрашили европейските производители, ще има защитни мерки. Но споразумението не се ограничава само до селскостопанските продукти и тук е голямото неразбиране. Ние говорим за автомобили, за тежко машиностроене, за машини, за изкуствен интелект, където се генерира продукт с висока добавена стойност. Нашата индустрия ще има достъп до един 300-милионен пазар. За да може да генерираме субсидиите на нашите селскостопански производители, които те искат, нали трябва да ги спечелим отнякъде“, заяви той.
Андрей Ковачев коментира и казуса с Гренландия. По думите му тя е част от Кралство Дания и единствено гражданите на Гренландия могат да решават своето бъдеще. "САЩ имат абсолютната свобода и по сегашните споразумения с Дания да разполагат колкото си искат военни бази на територията на острова. Не разбирам това желание на САЩ за формално придобиване. Ако трябва да има ясна структура за сигурност на север, която да не позволява на Русия и Китай да разполагат сили там, може в сътрудничество с Кралство Дания и с Европейския съюз това да бъде постигнато“, смята евродепутатът.
