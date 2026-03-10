ЗАРЕЖДАНЕ...
Анастасов към министъра на електроното управление: Вие сте част от сценария "избори с наше МВР"
"За съжаление, колеги, този процес няма нищо с процеса, по който машините на “Смартматик" се използват за манипулиране на изборите. На съвсем друг етап се случва това и ние от "ДПС-Ново начало" ще го разкрием преди изборите", каза Анастасов.
"Това, което трябва да знаете е, че Цицелков, Стоил Цицeлков е неформален съветник на “Смартматик". Той представя и продава техните машини, включително пред нас го е правил. В момента, за съжаление, господин Министър, Вие сте част от сценария “избори с наше МВР" и “наши машини" и “Ала-бала" с машините!, разкри Станислав Анастасов.
"Но, трябва да знаете, че ние няма да допуснем това! Ще извадим цялата информация как го правите малко преди изборите! Ще сезираме европейските ни партньори, както и всички организации, които наблюдават избори.Както и да се усмихвате - знайте, че истината ще излезе наяве!", предупреди депутатът.
