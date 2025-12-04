ЗАРЕЖДАНЕ...
|Алгафари: Ако офицерът му бе зашил два шамара, нямаше да може да го стигне
"Всеки, който е гледал или е бил на демонстрациите в понеделник, е наясно кой иска оставки, а Борисов, както винаги, се прави на луд. Той има такъв навик да интерпретира събитията така, както на него му е удобно. Ясно е, че искането за оставка беше формулирано и като политическо такова след протеста“, каза Петко Георгиев пред bTV.
По думите му, ако натискът продължи – вървим "стъпка по стъпка към оставка“, ако не – "тази мъка може да продължи до безкрайност“.
Реакцията на лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на протестите и прочитът му на ситуацията Нидал Алгафари определи като не съвсем навременни и каза, че е можело да дойдат в по-ранен момент.
"Зрелищното представление, което вчера г-н Мирчев направи пред кабинета на г-н Пеевски, със сигурност имат някакви закачки помежду си – кой се е кланял, кой не се е, но проблемът е по-тежък – че отношението на г-н Мирчев към офицер на НСО след края на срещата според мен беше малко в повече. Ако не беше това волско търпение на офицера, а му беше зашил два шамара, нямаше да може да го стигне, за да му се извини“, каза той.
И уточни – навеждането не означава само "физическия поклон, който се прави, навеждане е когато цялата политическа формация (ПП-ДБ) ходеше и се молеше на Пеевски преди време за подпис на Конституцията“. Той каза още, че доказателство за това са подписите на ПП-ДБ, но и че самият Делян Пеевски му го е разказвал в кабинета си.
А Петко Георгиев контрира – "Ивайло Мирчев абсолютно автентично и емоционално изразява чувствата на една огромна част от българските избиратели към Делян Пеевски“.
"Има една много хубава българска приказка – на зла круша, зъл прът. Допреди малко си лъгал долу, идваме да ти поискаме веднага сметка. Мисля, че този категоричен начин на действие, дори в него да има известна доза театралност, каквато предполагам, че има, е автентично отразяване на онова, което се чува по време на протестите в София“, допълни той.
Но се съгласи за грубото отношение към охраната от НСО.
