ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Ако търговецът трябва да върне 5,50 евро, но няма дребни и реши да върне 10,50 лв., ще ощети клиента
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:55Коментари (0)386
©
От ноември 2025 г. банките ще започнат да продават на търговците евробанкноти и евромонети, за да могат от 1 януари 2026 г. да връщат ресто в евро при въвеждането на валутата. Това снабдяване ще става по договор между търговци и банки, като получените евро няма да могат да се използват преди официалната дата.

В периода на двойно обращение при получено плащане в брой в левове или в евро търговецът връща остатъка изцяло в евро, пише в закона. Но за търговци, които не са се снабдили с достатъчно количество евробанкноти и евромонети има изключение. Когато търговецът няма достатъчна моментна наличност да върне ресто изцяло в евро, връща сумата изцяло в левове. Тоест няма да е позволено търговците да връщат едновременно левове и евро. Например, ако човек даде 100 лв. и трябва да му върнат 35 евро и 50 цента, търговецът няма да може да му върне 30 евро, а останалата сума в левове, пише вестник "Труд".

Причината за това е, че сумите на касовите бележки ще бъдат изписани в евро и в левове. Но, ако част от рестото е в евро, а другата част е в левове, потребителите няма да могат да направят сметка каква сума трябва да получат от търговците и може да бъдат излъгани. В дадения пример, ако търговецът трябва да върне 5,50 евро, но няма дребни и предложи да върне 10,50 лв. ще ощети клиента, защото точната сума за връщане е 10,76 лв.

От първия ден банкоматите ще дават само евро, но без монети. Това налага търговците, особено в по-малките населени места, предварително да се снабдят с евромонети, за да могат да дават точно ресто. Големите търговци вече имат опит с вземане на монети от банките, но и малките магазини ще трябва да го направят.

За клиентите не е изгодно да плащат сметката си частично в евро и частично в левове, защото закръглянето по фиксирания курс може да води до загуба. По време на двойното обращение търговците имат право да откажат плащане с повече от 50 монети в левове. Излишните монети е добре да се обменят в банките, които ще извършват тази услуга безплатно след въвеждането на еврото.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Жълт код за опасни горещини в няколко области
07:57 / 12.08.2025
Първо видео от безумието на АМ "Тракия"
21:07 / 11.08.2025
Капитан Николай Илиев е загинал при катастрофата в Ямболско
20:54 / 11.08.2025
Пожарът край Сунгурларе е овладян
20:48 / 11.08.2025
Тежка катастрофа затвори част от магистрала "Тракия": Два автомоб...
20:15 / 11.08.2025
16-годишният Даниел, който помага на пожарникари и доброволци: Ма...
20:23 / 11.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актьор-легенда навръх 61-ия си рожден ден: Болестта прогресира, нямам пари, за да празнувам
Актьор-легенда навръх 61-ия си рожден ден: Болестта прогресира, нямам пари, за да празнувам
14:09 / 10.08.2025
Хампарцумян: Хората, които пазаруват с телефон или карта, ще бъдат напълно облекчени и няма как да пострадат от фалшиви банкноти
Хампарцумян: Хората, които пазаруват с телефон или карта, ще бъдат напълно облекчени и няма как да пострадат от фалшиви банкноти
08:48 / 11.08.2025
Бизнесмен: На 10 август 2024 г. 10 хил. лева са се равнявали на 71,4 грама 24-каратово злато
Бизнесмен: На 10 август 2024 г. 10 хил. лева са се равнявали на 71,4 грама 24-каратово злато
19:54 / 10.08.2025
Празник е, хиляди имат имен ден
Празник е, хиляди имат имен ден
08:39 / 10.08.2025
Камелия Тодорова призна за Стефан Данаилов
Камелия Тодорова призна за Стефан Данаилов
16:50 / 11.08.2025
Цвети Стоянова бременна от Куката
Цвети Стоянова бременна от Куката
13:32 / 10.08.2025
100% от месото, млечните продукти и зеленчуците, предлагани в големите търговски вериги у нас, да са българско производство
100% от месото, млечните продукти и зеленчуците, предлагани в големите търговски вериги у нас, да са българско производство
10:42 / 11.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Бюджет 2025
Марица в Трета лига, сезон 2025/2026
Природни стихии
Предаване "Цветовете на Пловдив"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: