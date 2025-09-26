Адвокати от Пловдив с остра реакция срещу вписването на Иван Гешев като техен колега

© Адвокатски съвет – гр. Пловдив излезе с позиция по повод вписването на Иван Стоименов Гешев като адвокат в Адвокатска колегия – Перник, научи Plovdiv24.bg. Ето и официалната информация:



В качеството си на членове на Адвокатски съвет към Адвокатска колегия – Пловдив категорично се разграничаваме от решението на колегите от Адвокатски съвет – Перник да впишат в Адвокатска колегия – Перник като адвокат г-н Иван Стоименов Гешев – бивш главен прокурор на Република България.



Съгласно чл. 134, ал. 1 от Конституцията на Република България адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Решението на Адвокатския съвет – Перник обаче има отражение върху авторитета на цялата адвокатура и нейния обществен облик като един от гарантите на правовата държава, поради което не можем да останем безмълвен свидетел на случилото се.



Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 5 от Закона за адвокатурата кандидатът за адвокат следва да притежава необходимите нравствени и професионални качества за упражняване на адвокатската професия. Ноторен факт е, че г-н Иван Гешев беше предсрочно освободен от длъжността главен прокурор с решение на Висшия съдебен съвет на основание чл. 129, ал. 3, т. 5 от Конституцията, тъй като с действията си е накърнил престижа на съдебната власт. Ако едно лице не може да заема длъжността главен прокурор именно поради уронване на престижа на съдебната власт, трудно би могло да се приеме, че същото лице притежава нравствените и професионални качества, необходими за упражняване на адвокатската професия. Приемането на обратното становище би означавало адвокатурата да се превърне в "последен пристан“ за лица, чието поведение е подронило доверието в съдебната система.



Изискването да се преценяват нравствените и професионалните качества на кандидатите за адвокати, не е формалност, а гаранция, че в редиците на адвокатурата няма да бъдат допускани хора, за които има съмнение, че не биха упражнявали професията си в интерес на гражданите и в защита на техните права и свободи. В този смисъл като главен прокурор г-н Гешев многократно е изразявал противоконституционни позиции по отношение на разделението на властите, омаловажавал е ролята на адвоката в наказателния процес, отправял е персонални нападки срещу отделни адвокати и е правил изказвания, които съдържат внушения, подкопаващи доверието в правосъдието и адвокатурата.



Адвокатурата трябва да бъде единна и последователна при преценката на нравствените и професионални качества на кандидатите за адвокати, за да съхрани своя авторитет и доверието на обществото. Ето защо изразяваме публичното си несъгласие с вписването на г-н Гешев като адвокат и призоваваме Контролния съвет към Адвокатска колегия – Перник да оспори взетото решение пред Висшия адвокатски съвет в защита на престижа и единството на адвокатурата.