|Адвокат: Задължително обжалвайте, ако получите фиш за превишена скорост
Адвокат Петър Бозов посъветва пред Bulgaria On Air гражданите, които получат подобни фишове, да ги обжалват. По думите му често съдът отменя електронни санкции именно заради несигурността в приложението на новата система.
Жалбата трябва да бъде подадена в 14-дневен срок след връчване, а преписката задължително трябва да съдържа всички необходими документи, които доказват правилната работа на камерите, както и изображения и информация за точките, между които е измервана средната скорост.
Специалистът обясни, че често пропуските на КАТ при други видове електронни фишове водят до отмяна на глобата, като даде пример с липсата на ясно посочено нарушение при фишове за неплатена "Гражданска отговорност“. Същото може да се случи и при новата система, ако например временно въведени ограничения на скоростта не бъдат отчетени при изчислението или ако не са описани коректно входната и изходната контролна точка.
Връчването на фишове чрез Viber също придобива значение. Ако получателят отвори линка в съобщението, фишът се счита за връчен, което стартира 14-дневния срок за обжалване. Специалистът съветва хората да не чакат до последния момент, а да се обърнат към юрист, който да помогне при изготвянето на жалбата.
Бозов подчерта още, че укриването от електронните фишове е почти невъзможно, тъй като давността за санкциите е близо четири години и половина, а държавата разполага с механизми за откриване на нарушителите. По думите му само с криене човек не може да избегне санкцията, защото рано или късно фишът ще бъде връчен и правото на обжалване ще започне да тече.
Новата система за контрол на средната скорост обещава повече безопасност по пътищата, но засега поражда и редица въпроси и тревоги сред шофьорите. Докато практиката не се изясни, юристите препоръчват внимателно разглеждане на всеки фиш и своевременно упражняване на правото на обжалване.
