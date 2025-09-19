ЗАРЕЖДАНЕ...
|Адвокат: Ракията е изключително чувствителна тема за българина и никой политик няма да се намеси в тази тема
В предаването "Денят на живо" той припомни какво е настоящото положение, а именно: "Въведена възможността всеки да отиде на селския казан и да си свари до 30 литра с по-ниска акцизна ставка. Новото беше това да става със собствени плодове, което е абсурдно и нелогично. Това щеше да изнерви обикновения гласоподавател", коментира Абровски.
Свалиха от обществено обсъждане законопроекта за виното и спиртните напитки
Според адвоката едрите промишлени производители опитват да поставят нови ограничения, за да могат да продават повече продукция, но засега не успяват. Обясни, че за ракията отговаря министерството на икономиката, но законопроектите в сферата минават през Министерството на земеделието, като Абровски допусна, че министър Тахов може и да не е знаел, че има такъв закон на обществено обсъждане.
По темата за измръзналите площи от плодни дръвчета и компенсациите адвокатът препоръча земеделското министерство да работи със застрахователните компании, за да предлагат по атрактивен продукт на земеделските производители.
На темата "въглеродни кредити" адвокат Пламен Абровски обясни, че даден производител може да поиска да бъде изчислено колко въглероден диоксид е "вкаран" в почвата чрез растенията, които гледа и после може да "продаде" тези въглеродни кредити. Отбеляза, че това важи повече за по-едри производители.
