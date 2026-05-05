Волен Сидеров бе заснет да лежи мъртвопиян. В центъра на София, в градинката срещу Министерството на отбраната, политикът и бивш депутат бе забелязан в безпомощно състояние. Репортер на Булфото и случайно минаващи младежи помогнаха на Волен да влезе в медицинския автомобил, за да му се окаже помощ. Според очевидци той е употребил алкохол и е бил неадекватен.

По този повод адвокат Тодор Кръстев казва следното:

"Снимали са Волен Сидеров в градинката срещу Министерството на отбраната в безпомощно състояние. Бил е дезориентиран и безпомощен. Минувачи са извикал Спешна помощ и са му помогнали да се качи в линейката.

И, о, каква наслада за част от народонаселението. Хиляди споделяне и безброй коментари, като 90% негативни, злоради и подигравателни. Не знам и не разбирам защо така се реагира.

Както и защо сме такива, като народопсихология, мира не ми дава. Мислех, че нашето общество е преодоляло комплекса да се гаври с падналия и безпомощния, но уви. И няма никакво значение за кого става въпрос - дали е обикновен клошар, или бивш политик. Да се спекулира и дава публичност, независимо от причината, на човек в безпомощно състояние, показва сериозен дефицит на морални ценности, както и на базово възпитание.

А иначе Сидеров дано се оправи. Като и ние дано се научим, че неодобрението към когото и да е, не бива да ни лишава от човешки облик".