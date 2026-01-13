ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Адвокат: Дори да се приеме нова наредба за салоните за красота, то тя няма да се спазва
Адвокатката подчерта, че контролът от страна на институциите в момента е по-скоро формален и често проверките не водят до реални резултати.
Тя припомни, че мотивите за проекта са свързани с разграничаването на медицинските от козметичните дейности, особено след случаите с тежки усложнения при прилагане на ботолинов токсин. Според адвокатката в проекта липсва ясно определение кои процедури са медицински и кои – козметични.
Костадинова отбеляза, че това създава сериозни проблеми както за добросъвестните козметици, така и за пациентите, които често не знаят към кого да се обърнат. По думите ѝ неяснотата води до практики, при които в козметични салони и апартаменти се извършват медицински интервенции без необходимата квалификация.
"Докато инжектирането на ботолинов токсин и поставянето на дермални филъри не бъде ясно определено като медицинска дейност, ще продължава да има сериозни усложнения“, предупреди тя пред NOVA.
Тя обърна внимание и на венозните "вливки“, които масово се предлагат като разкрасителни процедури.
Според Стъдинова тези практики са незаконосъобразни и крият сериозни рискове за здравето, тъй като често се използват вещества, които не са разрешени за венозно приложение. Тя даде пример с глутатиона и някои витамини, които могат да предизвикат тежки алергични реакции и усложнения.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Решават за обявяване на грипна епидемия
16:33 / 13.01.2026
"Възраждане": Хартиеното гласуване трябва да бъде премахнато!
16:26 / 13.01.2026
Балабанов: ИТН сме за 100% машинно гласуване, но не с тези машини...
16:01 / 13.01.2026
Бойко Борисов: ПП-ДБ искат да направят във всички градове боклуча...
16:03 / 13.01.2026
Любомила Йорданова продаде компанията си за 80 милиона долара
12:41 / 13.01.2026
Двама гърци са намерени мъртви в Хисаря
12:34 / 13.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Галена срина рейтинга на bTV
22:45 / 11.01.2026
Албена Михова: И казах довиждане, извадих си ключовете и напуснах
10:48 / 11.01.2026
ЧСИ продава двуетажна къща в пловдивско село за никаква цена
15:23 / 11.01.2026
Екстремен студ в Европа, измериха минус 40 градуса
22:44 / 11.01.2026
Махат Дара от "Гласът на България", известна певица я заменя
11:10 / 11.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS