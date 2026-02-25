ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Адв. Емануил Йорданов: С новата кадрова политика на служебното правителство е трудно да се каже какво ще се случи с директорите на областни дирекции на МВР
Автор: Цоня Събчева 16:31Коментари (0)333
© Bulgaria ON AIR
От новата кадрова политика на служебното правителство е видно, че се върви към смяна на главния секретар на МВР и заместника му. А оттам нататък какво ще се случи с директорите на областни дирекции, мисля че е трудно да се каже. Всичко е въпрос на оценка и събиране на повече вътрешна информация. Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио ФОКУС бившият министър на вътрешните работи, адвокат Емануил Йорданов.

Ролята на МВР по време на изборите е сериозна. Очакването е служителите да свършат добре своята работа, за да могат да сведат до минимум купуването на гласове. "Аз лично не искам да виждам някакви бизнесмени да ходят в квартали, в които живеят най-много "фаянсаджии“ на глава от населението и да си ангажират работна ръка,“ каза гостът и допълни, че корпоративният вот не е работа на МВР, а по-скоро трябва да се работи срещу причините, които го поржадат, и то не непосредствено преди изборите, а в цялото време.

По думите му още от началото трагедията "Петрохан“ е обяснена по начин, който предполага политическата й употреба и опит да се внуши на хората една-единствена версия. Това, което прави впечатление в хода на разследването според него е, че се пускат записи на парче, не в цялост, изразяват се някакви тези, които не е много ясно дали са категорично доказани със събрани по делото доказателства. "Въобще всичко си е политическа спекулация. В крайна сметка мисля, че който се опитва да използва нещо такова с политически цели, не само няма да спечели, а е възможно и сам да понесе загуби“.

"Още от първият ден се опитаха да ни набият в главите една версия, която до известно степен би могла да се окаже вярна. Но за да кажем, че това е истината, трябва да мина още доста време и да се свърши много работа. Колкото повече истината излиза наяве, толкова повече спорове възникват в обществото. Защото ние нямахме адекватно обяснение в началото, сега също така нямаме адекватно обяснение. Именно затова е необходимо да се изчака, да се даде време на хората, които работят по случая да си свършат работата,“ посочи още той, като според него след изборите ще се излезе с прокурорско постановление за прекратяване на производството с извод, че "трима души са се самоубили, единият с два изстрела и две оръжия и четвъртият убил двама и след това се е самоубил“.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Главният секретар на МВР не си платил фишовете, защото "не са му ...
14:56 / 25.02.2026
Погребаха единствения, открит с две огнестрелни рани в хижа "Петр...
14:34 / 25.02.2026
Главният секретар на МВР се появи в НС: Отхвърлям мотивите за отс...
14:01 / 25.02.2026
Meteo Balkans: До часове на места в България може да има "снежни ...
15:27 / 25.02.2026
Вътрешният министър за "Петрохан": Уплашени хора ме атакуват, не ...
14:00 / 25.02.2026
Климатологът Симеон Матев: Март е един от най-трудните
14:06 / 25.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Експерт: Консумацията на инверторен климатик при 0 градуса е 800 вата, при минус 5 градуса става 1600 вата
Експерт: Консумацията на инверторен климатик при 0 градуса е 800 вата, при минус 5 градуса става 1600 вата
08:54 / 24.02.2026
Земеделец: В складовете ни има около 600 000 тона наличен български слънчоглед
Земеделец: В складовете ни има около 600 000 тона наличен български слънчоглед
11:28 / 23.02.2026
Панделиева: Доживях да си купя зимно яке за 11 евро от магазин на най-скъпата улица в България
Панделиева: Доживях да си купя зимно яке за 11 евро от магазин на най-скъпата улица в България
19:11 / 24.02.2026
Аутопсията на трите трупа от кемпера на Околчица разби на пух и прах версията на МВР, детето е починало последно!
Аутопсията на трите трупа от кемпера на Околчица разби на пух и прах версията на МВР, детето е починало последно!
11:36 / 23.02.2026
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
10:14 / 23.02.2026
Предприемач: Предстои най-голямата трансформация в историята, изкуственият интелект ще върши повече задачи по-евтино и ще замества хората
Предприемач: Предстои най-голямата трансформация в историята, изкуственият интелект ще върши повече задачи по-евтино и ще замества хората
10:46 / 24.02.2026
Ненчо Балабанов: 150 000 евро могат да стигнат за едно паркомясто
Ненчо Балабанов: 150 000 евро могат да стигнат за едно паркомясто
19:35 / 23.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Изграждането на АМ "Тракия"
Автобус блъсна жена на пешеходна пътека
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли действията на служебното правителство?
Да
Не, служебното трябва просто да проведе изборите, не да прави толкова назначения
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: