Ад на АМ "Тракия"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:39
©
Илюстративна снимка
Временно движението по АМ "Тракия" при км 225, в посока София се осъществява в една лента, поради горящ ТИР. Това съобщават от агенция "Пътна Инфрасъруктура"

Ограничава се движението в активната и аварийна ленти. Трафикът и се пренасочва в изпреварващата лента.







