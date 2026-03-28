Автор: Вилислава Ветренска 15:44 / 28.03.2026 1812

Шофьорите, които ще пътуват през високопланинските проходи, е необходимо да са с автомобили, готови за зимни условия. Прогнозата на метеоролозите за следващите дни е за валежи от дъжд, които в планинските райони ще преминават в сняг, предупреждават от АПИ.



В момента пет снегопочистващи машини обработват трасето на пътя през прохода "Петрохан“. Движението през него, както и по останалите старопланински проходи, се осъществява нормално. Пътните настилки са почистени и опесъчени, като обработването им ще продължи за осигуряване на безопасно движение.



Агенция "Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със скорост, съобразена със зимните условия, да не предприемат рискови маневри, както и изпреварване на снегопочистващата техника.