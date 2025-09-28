АПИ разреши шофирането в аварийната лента на магистралите, но има условие

© В участъците с ремонт на АМ "Тракия" и АМ "Хемус" може да се шофира и в аварийната лента. Целта е да се улесни пътуването при интензивния трафик.



Агенция "Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да карат внимателно и със съобразена скорост, да спазват правилата за движение и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.



Припомняме, че през последната седмица трафикът и задръстванията създадоха сериозни неприятности на пътуващите, като задръстванията бяха километрични, а шофьорите се придвижваха с часове.