ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
24 години от атаките на 11 септември
Автор: Николина Александрова 08:37Коментари (0)234
©
От началото на тази седмица Националният мемориал и музей за 11 септември тества своята светлинна инсталация Tribute in Light, която ще осветява небето по повод годишнината от трагичните терористични атаки от 11 септември. Тази година САЩ отбелязва 24-ата годишнина от поредица събития, като най-емблематични остават ударите по Световния търговски център в Ню Йорк.

"Нека всички помнят" 

На 11 септември 2001 г. атентатори самоубий отвлякоха американски пътнически самолети и ги разбиха в два небостъргача в Ню Йорк, като убиха хиляди хора, а събитието имаше дълбоки последици по целия свят.

Четири самолета, летящи над източната част на САЩ, бяха отвлечени едновременно от малки групи похитители.

След това те бяха използвани като гигантски управляеми ракети, за да се разбият в емблематични сгради в Ню Йорк и Вашингтон.

Два самолета се разбиха в кулите близнаци на Световния търговски център в Ню Йорк.

Сградите бяха обхванати от пожар, затваряйки хората на горните етажи и обгръщайки града в дим. За по-малко от два часа и двете 110-етажни кули се срутиха в огромни облаци прах.

Трети самолет разруши западната фасада на Пентагона – гигантската централа на американската армия, намираща се в непосредствена близост до столицата Вашингтон.

Четвъртият самолет се разби в поле в Пенсилвания. Смята се, че похитителите са имали намерение да атакуват Капитолия във Вашингтон.

Общо 2977 души (без да се броят 19-те похитители) загубиха живота си, повечето от тях в Ню Йорк:

Всички 246 пътници и членове на екипажа на борда на четирите самолета загинаха.

В кулите Близнаци загинаха 2606 души – на място или по-късно от наранявания, получени по време на атаката.

В Пентагона загинаха 125 души.

Най-младата жертва е двугодишната Кристин Ли Хансън, а най-възрастната – 82-годишният Робърт Нортън, като и двете жертви са от отвлечените самолети.

Когато първият самолет се разбива, в двете кули са се намирали около 17 400 души. Никой не е оцелял над зоната на удара в Северната кула, но 18 души са успели да избягат от етажите над зоната на удара в Южната кула.

Хиляди хора бяха ранени или по-късно развиха заболявания, свързани с атаките, включително пожарникари, които се пореха за потушаване на огъня в токсични отломки.

Ислямистка екстремистка мрежа "Ал Кайда" бе обвинена в планирането на атаките.

Водена от Осама бин Ладен, "Ал Кайда" обвини САЩ и техните съюзници за конфликтите в мюсюлманския свят.

Смята се, че членът на групата Халид Шейх Мохамед е подготвл заговора и е помогнал за набирането на пилотите, някои от които са били обучени в САЩ.

По-малко от месец след атаките, тогавашният президент на САЩ Джордж Буш-младши поведе инвазия в Афганистан - подкрепена от международна коалиция - за унищожаване на "Ал Кайда" и залавяне на Бин Ладен.

Едва през 2011 г. обаче американските войски най-накрая откриха и убиха Бин Ладен в съседен Пакистан.

Халид Шейх Мохамед бе арестуван осем години по-рано в Пакистан.

"Ал Кайда" все още съществува. Тя е най-силна в Субсахарска Африка, но дори и сега има членове в Афганистан.

Американските войски напуснаха Афганистан през 2022 г. след близо 20 години, което предизвика опасения у мнозина, че ислямистката мрежа може да се завърне.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Вятър, дъжд и градушки, видимостта ще бъде намалена, ето къде
06:50 / 11.09.2025
На прага на отоплителния сезон: Експерти притеснени от отпадането...
23:13 / 10.09.2025
Лоша новина за ракията
22:20 / 10.09.2025
Керемедчиев за дроновете над Полша: Такъв тип инциденти ще зачест...
21:17 / 10.09.2025
Радев за руските дронове в полското небе: Подобни действия подкоп...
20:24 / 10.09.2025
Локализираха пожара в Сакар
19:55 / 10.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Финансист: Ако имаме малки суми, най-добре е просто да ги похарчим, за да не остават левове у нас
Финансист: Ако имаме малки суми, най-добре е просто да ги похарчим, за да не остават левове у нас
09:02 / 10.09.2025
Студентка от Пловдив: За да живея нормално на месец ми трябват около 2000–2500 лева
Студентка от Пловдив: За да живея нормално на месец ми трябват около 2000–2500 лева
20:55 / 09.09.2025
Голяма верига планира да открие 150 обекта в България
Голяма верига планира да открие 150 обекта в България
12:15 / 09.09.2025
"Вайбър" добавя нова функция
"Вайбър" добавя нова функция
13:12 / 09.09.2025
Джизъса за новата си: Тя е непоносима
Джизъса за новата си: Тя е непоносима
07:43 / 09.09.2025
Мира Добрева: Никога няма да забравя как съобщих, че 1000 стари стават 1 нов лев
Мира Добрева: Никога няма да забравя как съобщих, че 1000 стари стават 1 нов лев
10:24 / 10.09.2025
Участничка в "Игри на волята" от Рогош: Не исках да изглеждам тъпа кифла, ама изглеждам точно така
Участничка в "Игри на волята" от Рогош: Не исках да изглеждам тъпа кифла, ама изглеждам точно така
09:57 / 09.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Поскъпване на хранителните продукти
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Купа на България сезон 2025/2026
Откриват нови детски градини в Пловдив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: