Министерство на образованието е готово за изборите. Въпросът е тези, които работят на територията на училищата колко ще спазят разпорежданията. Към момента няма случи на политическа пропаганда в училищата. Това заяви служебният министър на здравеопазването проф. Сергей Игнатов.
Според него е напълно възможно да има корпоративен вот в училищата.
"Ако директорът е назначен или привърженик на някоя партия може да окаже натиск върху работещите в училището. Може да има някакво въздействие - то може да бъде и в материален план", посочи министър Игнатов. И уточни, че към момента няма сигнали за подобен натиск.
Служебният министър отбеляза, че засега няма проблеми, свързани с ремонтни дейности в училищата.
Денят след изборите е 20 април и се отбелязват 150 години от Априлското въстание. Обявих, че този ден ще бъде присъствен, но неучебен. Искаме и тези, които ще ни наследят, да направят така, че 20 април да бъде присъствен, но неучебен ден, в който да се отбелязва Априлското въстание. Нашето правителство ще остави такова предложение, посочи още проф. Игнатов в ефира на NOVA.
Министърът на образованието коментира и казусът с частното училище "Космос". Припомняме, че 15-годишното момче, което загина на "Околчица" е бил ученик в училището.
"Има проверка извършена от МОН преди аз да постъпя в министерството. Липсваха документи, които после се появиха. Предадохме тези материали в прокуратурата, защото МОН не можеше да разбере как се е появило това дете. Липсваше и договора с родителите. Не получихме информация под каква форма е ходило това дете на училище", обясни проф. Игнатов.
Служебният министър поясни още, че въпросът с лиценза на училище "Космос" не стои на дневен ред. По думите му след този казус е възникнал въпросът дали всички училища нанасят отсъствия. Министърът отбеляза, че са започнати проверки на много места в страната. И уточни, че системата върви добре, има някои места, на които се пропуска да се нанасят отсъствия.
Относно 18-годишният Билгин, който се самоуби в Нова махала, служебният министър посочи:
"Имало е постоянно насилие към него - вербално от страна на преподавателката, която напусна училището. Всички трима, които са свързани със случая вече не работят в училището". По думите му има информация за физическо насилие към детето. Проф. Сергей Игнатов допълни, че е имало още един случай на самоубийство, но той не е свързан с училище.
