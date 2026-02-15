ИЗПРАТИ НОВИНА
"11% от учениците вече използват такива продукт": Ще бъдат ли забранени никотиновите паучове?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:27
© bTV
Темата за т.нар. никотинови паучове отново влезе в дневния ред на Народното събрание. От БСП и "Демократична България" внесоха законопроекти, с които настояват продуктите да бъдат изцяло забранени за продажба у нас.

Става дума за малки пакетчета със синтетичен никотин, които се поставят между устната и венеца. Те не отделят дим и често са ароматизирани - с мента, праскова и други вкусове, което ги прави особено привлекателни за младите хора.

По думите на д-р Гергана Гешанова, председател на Коалиция "Без дим", употребата на никотинови паучове нараства бързо и в България.

Изследване сред ученици на възраст 13 - 15 години показва, че 11% от тях вече използват такива продукти - 12% от момичетата и 10% от момчетата.

"Официалните данни са едно, но реалността в училищата е съвсем друга - много деца ги използват в клас, защото няма дим и няма миризма", коментира тя в ефира на bTV.

Паучовете съдържат синтетичен никотин, като в едно пакетче може да има до 20 милиграма. За сравнение - в една цигара средно има около 10 милиграма никотин, но не цялото количество се усвоява.

При паучовете никотинът се всмуква директно през лигавицата и навлиза бързо в организма и мозъка. Според експертите това води до:

- бързо изграждане на зависимост;

- повишено кръвно налягане и сърцебиене;

- гадене и повръщане;

- риск от аритмии;

- възпаления и заболявания в устната кухина;

- негативно влияние върху развиващия се мозък при млади хора.

"Никотинът не е безвреден. Той не е канцероген сам по себе си, но стимулира развитието на ракови процеси", подчерта д-р Гешанова.

Според нея към момента няма обективни и независими научни данни, че никотиновите паучове помагат за отказване от тютюнопушене. Напротив - често водят до т.нар. "двойна употреба", при която човек използва както цигари, така и алтернативни никотинови продукти.

Забранени за непълнолетни, но контролът е слаб

Продажбата на паучове на лица под 18 години е забранена, но контролът остава проблем. Продуктите се продават свободно в търговската мрежа и онлайн, а цената им варира между 12 и 14 лева за опаковка.

В момента в парламента тече обсъждане на законодателни промени. Проектът вече е преминал първо четене в комисията по младежта и спорта, предстои разглеждане в здравната и икономическата комисия, а след това и в пленарна зала.

Закон или промяна в нагласите?

Според Гешанова проблемът не е само в липсата на строги забрани, но и в контрола и обществените нагласи.

Сред обсъжданите мерки са:

- пълна забрана на продажбата;

- ограничаване на рекламите и спонсорството;

- по-строг контрол върху употребата на никотинови продукти на обществени места.

"Не става само със забрани. Трябва и промяна в мисленето - да осъзнаем, че това не е безобидна мода, а зависимост", коментира д-р Гешанова.

Очаква се в следващите седмици парламентът да реши дали никотиновите паучове ще останат на пазара или ще бъдат изцяло забранени.


