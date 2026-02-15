ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|"11% от учениците вече използват такива продукт": Ще бъдат ли забранени никотиновите паучове?
Става дума за малки пакетчета със синтетичен никотин, които се поставят между устната и венеца. Те не отделят дим и често са ароматизирани - с мента, праскова и други вкусове, което ги прави особено привлекателни за младите хора.
По думите на д-р Гергана Гешанова, председател на Коалиция "Без дим", употребата на никотинови паучове нараства бързо и в България.
Изследване сред ученици на възраст 13 - 15 години показва, че 11% от тях вече използват такива продукти - 12% от момичетата и 10% от момчетата.
"Официалните данни са едно, но реалността в училищата е съвсем друга - много деца ги използват в клас, защото няма дим и няма миризма", коментира тя в ефира на bTV.
Паучовете съдържат синтетичен никотин, като в едно пакетче може да има до 20 милиграма. За сравнение - в една цигара средно има около 10 милиграма никотин, но не цялото количество се усвоява.
При паучовете никотинът се всмуква директно през лигавицата и навлиза бързо в организма и мозъка. Според експертите това води до:
- бързо изграждане на зависимост;
- повишено кръвно налягане и сърцебиене;
- гадене и повръщане;
- риск от аритмии;
- възпаления и заболявания в устната кухина;
- негативно влияние върху развиващия се мозък при млади хора.
"Никотинът не е безвреден. Той не е канцероген сам по себе си, но стимулира развитието на ракови процеси", подчерта д-р Гешанова.
Според нея към момента няма обективни и независими научни данни, че никотиновите паучове помагат за отказване от тютюнопушене. Напротив - често водят до т.нар. "двойна употреба", при която човек използва както цигари, така и алтернативни никотинови продукти.
Забранени за непълнолетни, но контролът е слаб
Продажбата на паучове на лица под 18 години е забранена, но контролът остава проблем. Продуктите се продават свободно в търговската мрежа и онлайн, а цената им варира между 12 и 14 лева за опаковка.
В момента в парламента тече обсъждане на законодателни промени. Проектът вече е преминал първо четене в комисията по младежта и спорта, предстои разглеждане в здравната и икономическата комисия, а след това и в пленарна зала.
Закон или промяна в нагласите?
Според Гешанова проблемът не е само в липсата на строги забрани, но и в контрола и обществените нагласи.
Сред обсъжданите мерки са:
- пълна забрана на продажбата;
- ограничаване на рекламите и спонсорството;
- по-строг контрол върху употребата на никотинови продукти на обществени места.
"Не става само със забрани. Трябва и промяна в мисленето - да осъзнаем, че това не е безобидна мода, а зависимост", коментира д-р Гешанова.
Очаква се в следващите седмици парламентът да реши дали никотиновите паучове ще останат на пазара или ще бъдат изцяло забранени.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 19
|предишна страница [ 1/4 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Инструктор: Не е поскъпнал шофьорският курс, а просто преди е бил...
10:25 / 15.02.2026
Владимир Иванов: Потребителската кошница е с 6 евро по-скъпа от н...
11:08 / 15.02.2026
Ползваме ваучерите за храна и подаръци със стойности в левове до ...
10:03 / 15.02.2026
Калин Стоянов: Разрешителното за 16 оръжия на единия от загиналит...
10:04 / 15.02.2026
На 25 км от Пловдив започна изработването на рокля с площ от 250 ...
08:20 / 15.02.2026
Месни заговезни е!
08:16 / 15.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Почина Никол Караджова
10:43 / 13.02.2026
Известен бизнесмен не е плащал заплати на работниците си вече 6 месеца
12:07 / 13.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS