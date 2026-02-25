1 евро, изразходвано чрез ваучери, генерира седем пъти по-голяма стойност от други форми на социални плащания

© Увеличаване на максималния месечен размер на ваучерите за храна до 150 евро още тази година препоръчват икономисти в проучване, което ще бъде представено днес в София по време на дискусията "Общополезни подобрения в системата за ваучери за храна в България“.



В момента максималният размер на ваучерите за един работещ е 102,26 евро (200 лева) месечно. Сумата бе автоматично превалутирана след влизането на България в еврозоната от 1 януари, посочи пред БТА Таня Обущарова, главен секретар на Асоциацията на операторите на ваучери за храна в България.



По думите ѝ този размер не е актуализиран от 2022 г., а страната ни е с най-ниска стойност на ваучерите сред държавите в Европейския съюз, където съществуват подобни системи.



Към момента около 835 000 души използват ваучери за храна, като се очаква броят им да достигне между 890 000 и 900 000 до края на годината. Според Обущарова заложената в бюджета квота от 1,6 млрд. лева, вече превалутирана в евро, вероятно няма да бъде достатъчна, за да покрие нуждите на всички служители и работодатели, които желаят да предоставят тази социална придобивка.



При изчерпване на квотата нови потребители не могат да се включат, а настоящите може да не получат оставащите си ваучери. Подобни ситуации са се случвали и в предходни години, включително в края на годината, когато работодатели са били възпрепятствани да осигурят ваучери в навечерието на коледните и новогодишните празници, въпреки че придобивката е част от трудовите договори.



Проучването, изготвено от екип икономисти с ръководител д-р Красен Станчев, препоръчва и повишаване на максималния размер до 200 евро през 2027 г. или поетапно увеличение в следващите години. Според авторите на анализа предложението е съобразено с инфлацията при храните и намаляващата покупателна способност на сумата.



Данните показват съществен спад на квотата като дял от брутния вътрешен продукт (БВП). Ако при създаването на системата през 2004 г. тя е възлизала на около 1% от БВП, към момента делът ѝ е 0,68%. За да достигне отново около 1% от БВП, икономистите изчисляват, че квотата трябва да бъде приблизително 1,2 млрд. евро за 2026 г.



Според анализа ваучерите за храна са седем пъти по-ефективни от други социални разходи. По оценка на експертите 1 евро, изразходвано чрез ваучери, генерира седем пъти по-голям икономически ефект в сравнение с други форми на социални плащания. Причината е, че средствата се използват само в България, единствено за хранителни продукти и в рамките на определен срок, което гарантира бързото им връщане в икономиката и стимулиране на местното потребление.



От Асоциацията на операторите на ваучери за храна в България посочват, че премахването на съществуващата квота - практика, която по думите им е уникална за страната сред държавите в ЕС -би подобрило функционирането на системата. Сред обсъжданите възможности е и разширяване на обхвата ѝ с други видове ваучери, например за почивка, детски градини или здравни услуги, по подобие на практики в други държави.



От средата на 2024 г. ваучерите за храна в България са дигитализирани, което е улеснило превалутирането им след присъединяването към еврозоната. По данни на асоциацията не са регистрирани проблеми при процеса.



Ваучерите за храна, издавани по Наредба №11 на Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалната политика за специфични условия на труд, все още са на хартиен носител. Част от тях, издадени през миналата година, са в лева и остават валидни до посочения срок, като превалутирането се извършва на каса при използването им.