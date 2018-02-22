ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Ïëîâäèâ
Àíàëèçèòå
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Îáùåñòâî
Êðèìèíàëíè
Èíñòèòóöèè
Äðóãè
Áèçíåñ
|Òðè áîãàòè áúëãàðêè êóïèëè ×ÅÇ! Äà íè å ×ÅÇòèòî!
Äîãîâîðúò ùå áúäå ïîäïèñàí â áëèçêèòå äíè, ñúîáùàâà ãîâîðèòåëÿò íà ×ÅÇ Àëèöå Õîðàêîâà. Ïàêåòúò ñ ïðîäàâàíèòå äðóæåñòâà îáõâàùà ñåäåì ôèðìè - ×ÅÇ Áúëãàðèÿ, ×ÅÇ Åëåêòðî Áúëãàðèÿ, ×ÅÇ ðàçïðåäåëåíèå, CEZ Trade Bulgaria, CEZ ICT Bulgaria, Free Energy Project Oresec è Bara Group. Êóïóâà÷úò å ôèðìà "Èíåðêîì Áúëãàðèÿ". Â ñúâåòà íà äèðåêòîðèòå íà "Èíåðêîì ãðóï" ñà Ãèíêà Âúðáàêîâà, Ìàëèíà Âúðáàêîâà è Ïåòðàíà Ïàéòàêîâà.
Ïî-ðàíî çà êðàòêî â ðúêîâîäñòâîòî íà äðóæåñòâîòî ñà áèëè äâàìà ÷åøêè ãðàæäàíè - Ïàâëèíà Ôèëèïè è Ìàãäàëåíà Ìðà÷êîâà. Òå ñà áèëè ïðåäñòàâèòåëè íà ïàðòíüîðà, ïðèäîáèë 50% äÿë â êîìïàíèÿòà ïðåç þíè - ôîíä, êîíòðîëèðàí îò ñëîâàøêèÿ ìåòàëóðãè÷åí ìàãíàò Çäåíåê Çåìåê, ÷èéòî îñíîâåí áèçíåñ å â ×åõèÿ.
Êîìåíòàðè (3)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè:Âñè÷êè | Ñàìî íà ðåãèñòðèðàíè | Ìîèòå | Íà ïðèÿòåëèÏîêàæè è âñè÷êè îòãîâîðè
íà 22.02.2018 ã.
0
íà 22.02.2018 ã.
0
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íàöèîíàëíè íîâèíè:
Êîëîñàëíèòå 20 000 ëåâà äàëà Ãàëåíà çà ïúðâèÿ ðîæäåí äåí íà ñèíà ...
20:37 / 22.02.2018
Ãíóñíà ãàâðà! Ïóñíàõà ïðåäñðî÷íî áèçíåñìåíà, ïðåãàçèë 6-ãîäèøíî ä...
20:20 / 22.02.2018
Íå÷îâåøêî! Äà çàïàëèø æèâè êó÷åòà! Ïîìàãàéòå íà îöåëåëèòå æèâîòèí...
17:24 / 22.02.2018
Íèêîëåòà ãîòîâà çà âòîðî äåòå: Äà, âå÷å ãî èñêàì!
16:54 / 22.02.2018
Ñïàñèòåë îò êàòàñòðîôàòà â ðåêà Ëèì ïîëó÷è áúëãàðñêî ãðàæäàíñòâî
15:49 / 22.02.2018
Áðàòÿ Ãàëåâè ïîæåëàëè Ëèëè Èâàíîâà ñðåùó 100 000 äîëàðà?
14:40 / 22.02.2018
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
4.8 ïî Ðèõòåð ñúáóäè ïëîâäèâ÷àíè
01:52 / 22.02.2018
Òðóñúò âçðèâè ñîöèàëíèòå ìðåæè! Ïëîâäèâ òàçè íîù íÿìà äà ñïè
02:31 / 22.02.2018
Áàëêàíèòå ïðîäúëæàâàò äà ñå òðåñàò! 5 ïî Ðèõòåð óäàðè Ãúðöèÿ
02:18 / 22.02.2018
Íîâî çåìåòðåñåíèå ñúâñåì áëèçî äî Ïëîâäèâ! Óñåòèõòå ëè ãî?
17:29 / 22.02.2018
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà
Ñâàëè íà ñâîÿ òåëåôîí:
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà Android
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà iOS
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà Android
Ìà÷îâåòå ïî ÒÂ çà iOS