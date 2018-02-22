Òðè áîãàòè áúëãàðêè êóïèëè ×ÅÇ! Äà íè å ×ÅÇòèòî!

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Äîãîâîðúò ùå áúäå ïîäïèñàí â áëèçêèòå äíè, ñúîáùàâà ãîâîðèòåëÿò íà ×ÅÇ Àëèöå Õîðàêîâà. Ïàêåòúò ñ ïðîäàâàíèòå äðóæåñòâà îáõâàùà ñåäåì ôèðìè - ×ÅÇ Áúëãàðèÿ, ×ÅÇ Åëåêòðî Áúëãàðèÿ, ×ÅÇ ðàçïðåäåëåíèå, CEZ Trade Bulgaria, CEZ ICT Bulgaria, Free Energy Project Oresec è Bara Group. Êóïóâà÷úò å ôèðìà "Èíåðêîì Áúëãàðèÿ". Â ñúâåòà íà äèðåêòîðèòå íà "Èíåðêîì ãðóï" ñà Ãèíêà Âúðáàêîâà, Ìàëèíà Âúðáàêîâà è Ïåòðàíà Ïàéòàêîâà. 

Ïî-ðàíî çà êðàòêî â ðúêîâîäñòâîòî íà äðóæåñòâîòî ñà áèëè äâàìà ÷åøêè ãðàæäàíè - Ïàâëèíà Ôèëèïè è Ìàãäàëåíà Ìðà÷êîâà. Òå ñà áèëè ïðåäñòàâèòåëè íà ïàðòíüîðà, ïðèäîáèë 50% äÿë â êîìïàíèÿòà ïðåç þíè - ôîíä, êîíòðîëèðàí îò ñëîâàøêèÿ ìåòàëóðãè÷åí ìàãíàò Çäåíåê Çåìåê, ÷èéòî îñíîâåí áèçíåñ å â ×åõèÿ.







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17:19 / 21.02.2018
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02:18 / 22.02.2018
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