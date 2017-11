4 Magic вдигнаха жури и публика на крака

© 4 Magic или пловдивската надежда в X Factor Bulgaria продължиха напред след една от най-оспорваните битки в предаването. В първото си изпълнение по време на парти вечерта те изпълниха "Chained To The Rhythm" на Katy Perry, като се появиха на сцената като истински диско кралици. Не липсваха и похвали, като по време на коментарите Хилда Казасян сподели: "Вие сте абсолютно събитие, момичета! Не само в X Factor, Вие сте събитие в музикалната сцена в България".



За жалост момичетата от школата на "Арт Войс Център" не успяха да се преборят с конкуренцията, поради което се наложи да се борят за своето оставане в шоуто. Със спасяващата песен "Who's Lovin' You" те успяха да вдигнат жури и публика на крака.



Минути след края на шоуто 4 Magic споделиха в социалните си мрежи: "Едновременно сме щастливи, че продължихме напред, но изпитваме огромна болка, че изпълнител като GINI / Virginia Sabeva напусна шоуто. За нас това беше едно огромно изпитание, което ни мотивира да се борим, за да покажем най-доброто от себе си и да докажем, че мястото ни е на тази сцена. Другата седмица ще се върнем още по-силни и ще разчитаме на вашата подкрепа".