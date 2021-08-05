ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Заради мача "Локомотив" – "Копенхаген" спират движението около стадиона в "Лаута"
Причината е футболният мач от третия квалификационен кръг на Лига на конференциите между отборите на ПФК "Локомотив“ (Пловдив) и ФК "Копенхаген“ (Дания).
Спира се движението по ул. "Лев Толстой“ – от кръстовището с бул. "Санкт Петербург“ до кръстовището с ул. "Проф. Цветан Лазаров“, ул. "Проф. Цветан Лазаров“ – от кръстовището с ул. "Лев Толстой“ до кръстовището с ул. "Поручик Боян Ботев“, и ул. "Димитър Ризов“ – от кръстовището с ул. "Поручик Боян Ботев“ до кръстовището с бул. "Освобождение“.
Маршрутите на 7 автобусни линии – № 9, 10, 21, 25, 29, 66 и 99 – от градския транспорт се променят, както следва:
Линия №9 (завод "Юрий Гагарин“ – ЖР “Тракия“-А12): ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Димитър Ризов“, десен завой по бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка №404 – магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото – ЖР "Тракия“-А12 – спирка №1011.
В обратна посока: ЖР "Тракия“-А12 – спирка №1011, десен завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка №405 – срещу магазин "Алфина“, десен завой по ул. "Пеньо Пенев“, десен завой по бул. "Освобождение“, спирка №256, ляв завой по ул. "Димитър Ризов“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.
Линия №10 (ул. "Юндола“ – ЖР "Тракия“- А12): бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка №404 – магазин "Алфина“, обръщалото – ЖР "Тракия“-А12 – спирка №1011.
В обратна посока: ЖР "Тракия“-А12 – спирка №1011 , десен завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка №405 – срещу магазин "Алфина“, десен завой по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Съединение“, спирка №108 – срещу "Детски свят“, и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.
Линия №21 (ТК "Марица“ – ЖР "Тракия“-А12): ул."Съединение“, десен завой по ул. "Димитър Ризов“, спирка №351, десен завой по бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка №404 – магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото – ЖР "Тракия“-А12 – спирка №1011.
В обратна посока маршрутът не се променя.
Линия №25 (АПК "Тракия“ – ЖР "Тракия“-А12): ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Димитър Ризов“, спирка №351, десен завой по бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка №404 – магазин "Алфина“, ляв завой на обръщалото –ЖР "Тракия“-А12 – спирка №1011.
В обратна посока маршрутът не се променя.
Линия №29 (ул. "Юндола“ – ЖР "Тракия“- А12): ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Димитър Ризов“, десен завой по бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка №404 – магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото –ЖР "Тракия“-А12 – спирка №1011.
В обратна посока маршрутът не се променя.
Линия №66 (кв. "Прослав“ – ЖР "Тракия“-А12): ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Димитър Ризов“, спирка №351, десен завой по бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка №404 – магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото –ЖР "Тракия“-А12 – спирка №1011.
В обратна посока маршрутът не се променя.
Линия №99 (ПУ "Паисий Хилендарски“ – ЖР "Тракия“-А12): бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев" обръщалото – ЖР "Тракия“-А12 – спирка №1011.
В обратна посока: ЖР "Тракия“-А12 – спирка №1011, десен завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка №405 – срещу магазин "Алфина“, десен завой по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Съединение“, спирка №108 – срещу "Детски свят“, и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
КЦМ спря работа!
22:38 / 04.08.2021
Актуална справка за ковид-19 в Пловдив и областта!
17:06 / 04.08.2021
Пловдивчанка: Кой некадърник позволи това безумие посред но...
21:38 / 04.08.2021
Огромна изненада! Шефът на полицията в Пловдив става главен секре...
15:55 / 04.08.2021
Клиент на "Булсатком" изяде дръвцето
20:15 / 04.08.2021
Сцени като от мутренските години в Пловдив, пострадалият бит мног...
14:41 / 04.08.2021
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Притеснителни вести от Слънчев бряг
08:43 / 03.08.2021
Мощен тътен разтърси Пловдив!
09:21 / 03.08.2021
И такова нещо не се бе случвало по Черноморието - директно на плажа!
19:59 / 03.08.2021
Няма място по плажовете ли? По-добре вижте тази снимка!
21:32 / 03.08.2021
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS