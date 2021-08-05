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Заради мача "Локомотив" – "Копенхаген" спират движението около стадиона в "Лаута"
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 05:00 / 05.08.2021Коментари (0)124
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Част от улиците около стадиона в парк "Лаута“ ще са затворени за движение на пътни превозни средства днес от 17:00 до 22:00 часа, информират от ОП "Организация и контрол на транспорта“.

Причината е футболният мач от третия квалификационен кръг на Лига на конференциите между отборите на ПФК "Локомотив“ (Пловдив) и ФК "Копенхаген“ (Дания).

Спира се движението по ул. "Лев Толстой“ – от кръстовището с бул. "Санкт Петербург“ до кръстовището с ул. "Проф. Цветан Лазаров“, ул. "Проф. Цветан Лазаров“ – от кръстовището с ул. "Лев Толстой“ до кръстовището с ул. "Поручик  Боян Ботев“, и ул. "Димитър Ризов“ – от кръстовището с ул. "Поручик Боян Ботев“ до кръстовището с  бул. "Освобождение“.

Маршрутите на 7 автобусни линии – № 9, 10, 21, 25, 29, 66 и 99 – от градския транспорт се променят, както следва:   

Линия №9 (завод "Юрий Гагарин“ – ЖР “Тракия“-А12): ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Димитър Ризов“, десен завой по бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка №404 – магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото – ЖР "Тракия“-А12 – спирка №1011.

В обратна посока: ЖР "Тракия“-А12 – спирка №1011, десен завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка №405 – срещу магазин "Алфина“, десен завой по ул. "Пеньо Пенев“, десен завой по бул. "Освобождение“, спирка №256,  ляв завой по ул. "Димитър Ризов“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

Линия №10 (ул. "Юндола“ – ЖР "Тракия“- А12): бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка №404 – магазин "Алфина“,  обръщалото – ЖР "Тракия“-А12 – спирка №1011.

 В обратна посока: ЖР "Тракия“-А12 – спирка №1011 , десен завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка  №405 – срещу магазин "Алфина“, десен завой по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Съединение“, спирка №108 – срещу "Детски свят“,  и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

Линия №21 (ТК "Марица“ – ЖР "Тракия“-А12): ул."Съединение“, десен завой по ул. "Димитър Ризов“, спирка №351, десен завой по бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев",  ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка №404 – магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото – ЖР "Тракия“-А12 – спирка №1011.

В обратна посока маршрутът не се променя.

Линия №25 (АПК "Тракия“ – ЖР "Тракия“-А12): ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Димитър Ризов“, спирка №351, десен завой по бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев",  ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка №404 – магазин "Алфина“, ляв завой на обръщалото –ЖР "Тракия“-А12 – спирка №1011.

В обратна посока маршрутът не се променя.

Линия №29 (ул. "Юндола“ – ЖР "Тракия“- А12): ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Димитър Ризов“, десен завой по бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев",  ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка №404 – магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото –ЖР "Тракия“-А12 – спирка №1011.

В обратна посока маршрутът не се променя.

Линия №66 (кв. "Прослав“ – ЖР "Тракия“-А12): ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Димитър Ризов“, спирка №351, десен завой по бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев",  ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка №404 – магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото –ЖР "Тракия“-А12 – спирка №1011.

В обратна посока маршрутът не се променя.

Линия №99 (ПУ "Паисий Хилендарски“ – ЖР "Тракия“-А12): бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев" обръщалото – ЖР "Тракия“-А12 – спирка №1011.

 В обратна посока: ЖР "Тракия“-А12 – спирка №1011, десен завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка  №405 – срещу магазин "Алфина“, десен завой по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Съединение“, спирка №108 – срещу "Детски свят“, и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.







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