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|Заради мача "Локомотив" – "Копенхаген" спират движението около стадиона в "Лаута"
Причината е футболният мач от третия квалификационен кръг на Лига на конференциите между отборите на ПФК "Локомотив“ (Пловдив) и ФК "Копенхаген“ (Дания).
Спира се движението по ул. "Лев Толстой“ – от кръстовището с бул. "Санкт Петербург“ до кръстовището с ул. "Проф. Цветан Лазаров“, ул. "Проф. Цветан Лазаров“ – от кръстовището с ул. "Лев Толстой“ до кръстовището с ул. "Поручик Боян Ботев“, и ул. "Димитър Ризов“ – от кръстовището с ул. "Поручик Боян Ботев“ до кръстовището с бул. "Освобождение“.
Маршрутите на 7 автобусни линии – № 9, 10, 21, 25, 29, 66 и 99 – от градския транспорт се променят, както следва:
Линия №9 (завод "Юрий Гагарин“ – ЖР “Тракия“-А12): ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Димитър Ризов“, десен завой по бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка №404 – магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото – ЖР "Тракия“-А12 – спирка №1011.
В обратна посока: ЖР "Тракия“-А12 – спирка №1011, десен завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка №405 – срещу магазин "Алфина“, десен завой по ул. "Пеньо Пенев“, десен завой по бул. "Освобождение“, спирка №256, ляв завой по ул. "Димитър Ризов“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.
Линия №10 (ул. "Юндола“ – ЖР "Тракия“- А12): бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка №404 – магазин "Алфина“, обръщалото – ЖР "Тракия“-А12 – спирка №1011.
В обратна посока: ЖР "Тракия“-А12 – спирка №1011 , десен завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка №405 – срещу магазин "Алфина“, десен завой по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Съединение“, спирка №108 – срещу "Детски свят“, и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.
Линия №21 (ТК "Марица“ – ЖР "Тракия“-А12): ул."Съединение“, десен завой по ул. "Димитър Ризов“, спирка №351, десен завой по бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка №404 – магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото – ЖР "Тракия“-А12 – спирка №1011.
В обратна посока маршрутът не се променя.
Линия №25 (АПК "Тракия“ – ЖР "Тракия“-А12): ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Димитър Ризов“, спирка №351, десен завой по бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка №404 – магазин "Алфина“, ляв завой на обръщалото –ЖР "Тракия“-А12 – спирка №1011.
В обратна посока маршрутът не се променя.
Линия №29 (ул. "Юндола“ – ЖР "Тракия“- А12): ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Димитър Ризов“, десен завой по бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка №404 – магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото –ЖР "Тракия“-А12 – спирка №1011.
В обратна посока маршрутът не се променя.
Линия №66 (кв. "Прослав“ – ЖР "Тракия“-А12): ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Димитър Ризов“, спирка №351, десен завой по бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка №404 – магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото –ЖР "Тракия“-А12 – спирка №1011.
В обратна посока маршрутът не се променя.
Линия №99 (ПУ "Паисий Хилендарски“ – ЖР "Тракия“-А12): бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев" обръщалото – ЖР "Тракия“-А12 – спирка №1011.
В обратна посока: ЖР "Тракия“-А12 – спирка №1011, десен завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка №405 – срещу магазин "Алфина“, десен завой по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Съединение“, спирка №108 – срещу "Детски свят“, и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.
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Коментари (1)
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преди 1 ч. и 59 мин.
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