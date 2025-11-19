Задържаха двама пловдивчани с фентанил

© Двама мъже с фентанил са задържани при полицейска акция в Пазарджик. При проверка е спрян лек автомобил, управляван от 55-годишен мъж от Пловдив. Заедно с него пътувал и 53-годишен негов съгражданин.



У него са открити 22 полиетиленови пликчета, съдържащи кафяво прахообразно вещество. След направените проби малко по-късно се установило, че става дума за фентанил. Опасното наркотично вещество е иззето, а двамата пловдивчани са задържани в ареста.



По случая е образувано бързо производство под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.