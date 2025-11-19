ЗАРЕЖДАНЕ...
|Задържаха двама пловдивчани с фентанил
У него са открити 22 полиетиленови пликчета, съдържащи кафяво прахообразно вещество. След направените проби малко по-късно се установило, че става дума за фентанил. Опасното наркотично вещество е иззето, а двамата пловдивчани са задържани в ареста.
По случая е образувано бързо производство под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.
