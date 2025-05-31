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|За над 6 часа ограничават движението по улица в Пловдив, автобуси с променени маршрути
Маршрутът на автобусни линии № 9, 10, 21, 25, 29, 66 и 99 от основния вътрешноградски транспорт се променя както следва:
Линия № 9.
Посока: Завод "Юрий Гагарин“- ЖК “Тракия“- А12.
Ул. "Съединение“, десен завой по ул.“ Димитър Ризов“ спирка №351 – ж.к. Тракия – бл. 199, десен завой по бул. “Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев"- спирка 404- магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото –ЖК “Тракия“ –А12 – спирка № 1011.
В обратна посока: ЖК “Тракия“ – А12 – спирка № 1011 , десен завой по ул. "Поручик Боян Ботев" – спирка №405 с/у магазин "Алфина“, десен завой по ул. “Пеньо Пенев“, десен завой по бул. “Освобождение“ спирка № 256 - бул. "Освобождение“ 1 - север, ляв завой по ул. “Димитър Ризов“ спирка №352 – ж.к. Тракия – бл. 204 и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.
Линия № 10.
Посока: Ул. “Юндола“ – ЖК “Тракия“- А12.
Бул." Освобождение“, ляв завой по ул. “Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев"- спирка 404 - магазин "Алфина“, обръщалото –ЖК “Тракия“ –А12 – спирка № 1011.
В обратна посока: ЖК “Тракия“ – А12 – спирка № 1011 , десен завой по ул. "Поручик Боян Ботев" – спирка №405 с/у магазин "Алфина“, десен завой по ул. “Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. “Съединение“ спирка №108 - с/у "Детски свят“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.
Линия № 21.
Посока: ТК “Марица“ – ЖК “Тракия“- А12.
Ул. "Съединение“, десен завой по ул.“ Димитър Ризов“- спирка №351 – ж.к. Тракия – бл. 199, десен завой по бул. “Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка 404- магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото –ЖК “Тракия“ –А12 – спирка № 1011.
В обратна посока маршрутът остава непроменен.
Линия № 25.
Посока: АПК “Тракия“ – ЖК “Тракия“- А12.
Ул. "Съединение“, десен завой по ул.“ Димитър Ризов“- спирка №351 – ж.к. Тракия – бл. 199, десен завой по бул. “Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка 404 - магазин "Алфина“, ляв завой на обръщалото –ЖК “Тракия“ –А12 – спирка № 1011.
В обратна посока маршрутът остава непроменен.
Линия № 29.
Посока: Ул. “Юндола“ – ЖК “Тракия“- А12.
Ул. "Съединение“, десен завой по ул.“ Димитър Ризов“ спирка №351 – ж.к. Тракия – бл. 199, десен завой по бул. “Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка 404- магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото –ЖК “Тракия“ –А12 – спирка № 1011.
В обратна посока маршрутът остава непроменен.
Линия № 66.
Посока: Кв. “Прослав“ – ЖК “Тракия“- А12.
Ул. "Съединение“, десен завой по ул.“ Димитър Ризов“- спирка №351 – ж.к. Тракия – бл. 199, десен завой по бул. “Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка 404- магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото –ЖК “Тракия“ – А12 – спирка № 1011.
В обратна посока маршрутът остава непроменен.
Линия № 99.
Посока: ПУ “Паисий хилендарски“ – ЖК “Тракия“- А12.
Бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. “Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев" спирка 404 - магазин "Алфина, обръщалото –ЖК “Тракия“ –А12 – спирка № 1011.
В обратна посока: ЖК “Тракия“ – А12 – спирка № 1011 , десен завой по ул. "Поручик Боян Ботев" – спирка №405 с/у магазин "Алфина“, десен завой по ул. “Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. “Съединение“ - спирка №108 - с/у "Детски свят“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.
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