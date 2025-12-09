ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Връчват "Почетен гражданин на град Пловдив" на художника Матей Матеев
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:12Коментари (0)191
©
Големият пловдивски художник Матей Матеев ще получи отличието "Почетен гражданин на град Пловдив“ по време на Годишната изложба на Дружеството на пловдивските художници, която е на 10 декември от 18:00 часа в изложбена зала "2019“ към Градската художествена галерия-Пловдив, на ул. "Гладстон“ №32.

Решението, с което на Матей Матев бе присъдено званието, бе гласувано с пълно единодушие на заседание на Общински съвет – Пловдив. "Със своята художествена зрелост, морална устойчивост, обществен ангажимент и въздействие върху поколения млади творци, Матей Матеев се явява ярък символ на град Пловдив като град на творчеството, паметта и духовното търсене“, се посочва в част от мотивите към предложението.

Отличието "Почетен гражданин на град Пловдив“ ще бъде връчено на Матей Матеев от кмета Костадин Димитров и председателя на Общински съвет – Пловдив - Атанас Узунов. Церемонията включва удостояване с Почетния знак с герба на Пловдив, лента, символизираща знамето на града, както и Удостоверение. Носителят се вписва в Почетната книга на Община Пловдив.

Художникът Матей Матеев е сред най-значимите пловдивски творци на съвременното българско изобразително изкуство. Неговото творчество оставя трайна следа в културния облик на Пловдив и на страната. Роден през 1945 г. в Кюстендил, Матей Матеев избира Пловдив за свой дом и вдъхновение, посвещавайки се на активна художествена и обществена дейност. Завършва Националната художествена академия (София) през 1975 г. със специалност "Приложна графика“ при проф. Александър Поплилов – изтъкнат педагог и вдъхновител на поколения артисти.

В творческия си път Матеев преминава от плакат и графика към живопис, смесени техники и експерименти с нестандартни материали като камък и природни повърхности. От първата си самостоятелна изложба през 1983 г. досега той има над 40 самостоятелни изложби в България и чужбина, както и участие в редица национални и международни форуми.

Освен като художник, Матей Матеев е познат и като активен организатор на културни събития – създава и ръководи над 60 пленера с чуждестранно участие, включително първия частен пленер в Пловдив (1990 г.). От 2013 г. е сред двигателите на Международния симпозиум по живопис "Пловдив от твореца сътворен“. Той е член на Съюза на българските художници, на Пловдивското и Бургаското дружество на художниците, както и академик на Българската академия на науките и изкуствата (от 2021 г.). Активно участва и в обществения живот на града – като председател на Управителния съвет на читалище "Възраждане“ – Пловдив и член на Ротари клуб "Пловдив – Пълдин“.

Сред отличията, които художникът е получил през годините, са:

Награда "Пловдив“ (2005)

"Сребърно Възраждане“

Звание "Следовник на народните будители“

Голямата награда "Оскар Кокошка“ за живопис (Австрия)

Награди за живопис от национални форуми, както и отличия "Струма“, "Пол Харис“, "ОХИ“ и др.

Годишната изложба на Дружеството на пловдивските художници "Живопис, графика, скулптура и N- форми“е с вход свободен и може да бъде разгледана до 13 януари 2026 г.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Ново назначение в Апелативен съд Пловдив
15:10 / 09.12.2025
В Пловдив пенсионираха необичащ журналистите съдия
13:50 / 09.12.2025
Пловдив излиза на протест
12:57 / 09.12.2025
Каква година отчитат в Природонаучния музей в Пловдив, слушайте в...
11:24 / 09.12.2025
Реконструкцията на улица "Генерал Колев" няма да бъде завършена з...
11:40 / 09.12.2025
Корупционни практики при презастрояването в Пловдив?
14:39 / 09.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Млад мъж остана завинаги на 27 след неуспешен опит за изпреварване на прав участък
Млад мъж остана завинаги на 27 след неуспешен опит за изпреварване на прав участък
18:04 / 07.12.2025
Големите вериги: 100 лева за пакетче дъвки може да доведе до връщане на ресто само в лева
Големите вериги: 100 лева за пакетче дъвки може да доведе до връщане на ресто само в лева
10:54 / 08.12.2025
Продавачи на апартаменти в Пловдив: Ще продаваме догодина, като се качат цените
Продавачи на апартаменти в Пловдив: Ще продаваме догодина, като се качат цените
16:09 / 08.12.2025
Приятелка на загиналия след опит за изпреварване на прав участък: Закъде бързаше?
Приятелка на загиналия след опит за изпреварване на прав участък: Закъде бързаше?
20:53 / 08.12.2025
Иван чакал 10 години Ирина
Иван чакал 10 години Ирина
17:01 / 08.12.2025
Честито на Симона Дянкова!
Честито на Симона Дянкова!
19:41 / 07.12.2025
Собственик на апартамент: Панелките са грозни, но качествени. Бих живял в ново строителство само ако ми го подарят
Собственик на апартамент: Панелките са грозни, но качествени. Бих живял в ново строителство само ако ми го подарят
09:12 / 09.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Студентски празник
Газови доставки
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
ДЮШ на Марица
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: