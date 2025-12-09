ЗАРЕЖДАНЕ...
|Връчват "Почетен гражданин на град Пловдив" на художника Матей Матеев
Решението, с което на Матей Матев бе присъдено званието, бе гласувано с пълно единодушие на заседание на Общински съвет – Пловдив. "Със своята художествена зрелост, морална устойчивост, обществен ангажимент и въздействие върху поколения млади творци, Матей Матеев се явява ярък символ на град Пловдив като град на творчеството, паметта и духовното търсене“, се посочва в част от мотивите към предложението.
Отличието "Почетен гражданин на град Пловдив“ ще бъде връчено на Матей Матеев от кмета Костадин Димитров и председателя на Общински съвет – Пловдив - Атанас Узунов. Церемонията включва удостояване с Почетния знак с герба на Пловдив, лента, символизираща знамето на града, както и Удостоверение. Носителят се вписва в Почетната книга на Община Пловдив.
Художникът Матей Матеев е сред най-значимите пловдивски творци на съвременното българско изобразително изкуство. Неговото творчество оставя трайна следа в културния облик на Пловдив и на страната. Роден през 1945 г. в Кюстендил, Матей Матеев избира Пловдив за свой дом и вдъхновение, посвещавайки се на активна художествена и обществена дейност. Завършва Националната художествена академия (София) през 1975 г. със специалност "Приложна графика“ при проф. Александър Поплилов – изтъкнат педагог и вдъхновител на поколения артисти.
В творческия си път Матеев преминава от плакат и графика към живопис, смесени техники и експерименти с нестандартни материали като камък и природни повърхности. От първата си самостоятелна изложба през 1983 г. досега той има над 40 самостоятелни изложби в България и чужбина, както и участие в редица национални и международни форуми.
Освен като художник, Матей Матеев е познат и като активен организатор на културни събития – създава и ръководи над 60 пленера с чуждестранно участие, включително първия частен пленер в Пловдив (1990 г.). От 2013 г. е сред двигателите на Международния симпозиум по живопис "Пловдив от твореца сътворен“. Той е член на Съюза на българските художници, на Пловдивското и Бургаското дружество на художниците, както и академик на Българската академия на науките и изкуствата (от 2021 г.). Активно участва и в обществения живот на града – като председател на Управителния съвет на читалище "Възраждане“ – Пловдив и член на Ротари клуб "Пловдив – Пълдин“.
Сред отличията, които художникът е получил през годините, са:
Награда "Пловдив“ (2005)
"Сребърно Възраждане“
Звание "Следовник на народните будители“
Голямата награда "Оскар Кокошка“ за живопис (Австрия)
Награди за живопис от национални форуми, както и отличия "Струма“, "Пол Харис“, "ОХИ“ и др.
Годишната изложба на Дружеството на пловдивските художници "Живопис, графика, скулптура и N- форми“е с вход свободен и може да бъде разгледана до 13 януари 2026 г.
Иван чакал 10 години Ирина
17:01 / 08.12.2025
Честито на Симона Дянкова!
19:41 / 07.12.2025
