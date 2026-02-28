ЗАРЕЖДАНЕ...
В Пловдив подаряват 30 хиляди плодни, медоносни и паркови дръвчета
Дръвчетата ще бъдат от вида: ароматни дюли, облачински вишни, кайсии - зарзали, ябълки (подложка), сливи жълта афъзка, череши (махалебки, диви), черници, бадеми, орехи и паркови и медоносни дръвчета - върби, бели акации, лилави люляци, величествени чинари, дъб - вековен цер, бели брези, бряст от онази легенда и др.
Събитието ще се проведе на 28 февруари 2026 г., събота, от 10:30 ч. до
"Братската могила" (бул. "Свобода" 69).
Пловдивчаните, които все още се отопляват на дърва или въглища, могат да ги подменят безплатно с екоуреди
Кой кой е в пирамидата на социалната политика в Община Пловдив?
18:57 / 27.02.2026
Меле до Пловдив затвори АМ "Тракия". Полицията е на място, отбива...
17:16 / 27.02.2026
Вижте колко ще струва един кубик вода от 1 март
16:07 / 27.02.2026
Част от Пловдив остана без вода
15:53 / 27.02.2026
