Гората.бг, ще подари 30 хиляди плодни, медоносни и паркови дръвчета на хората от ПЛОВДИВ и региона, като ги раздава директно на всеки желаещ, научиДръвчетата ще бъдат от вида: ароматни дюли, облачински вишни, кайсии - зарзали, ябълки (подложка), сливи жълта афъзка, череши (махалебки, диви), черници, бадеми, орехи и паркови и медоносни дръвчета - върби, бели акации, лилави люляци, величествени чинари, дъб - вековен цер, бели брези, бряст от онази легенда и др.Събитието ще се проведе на 28 февруари 2026 г., събота, от 10:30 ч. до"Братската могила" (бул. "Свобода" 69).