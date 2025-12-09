В Пловдив пенсионираха необичащ журналистите съдия

© Plovdiv24.bg Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет освободи Димитър Кацарев от длъжност "съдия“ в Районен съд – Пловдив. Решението е взето на основание чл. 160 вр. чл. 165, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт поради навършване на необходимата възраст и стаж за пенсиониране, считано от 08.12.2025 г.



Съдия Димитър Кацарев завършва висшето си образование във Висш институт "Георги Димитров“ на МВР – град София. От 1989 г. до 1994 г. и от 2004 г. до 2006 г. е заемал длъжността "следовател“ в Окръжна следствена служба – град Пловдив, като междувременно за периода от 1994 г. до месец октомври 2004 г. е бил адвокат, вписан в АК - Пловдив. Започва своята кариера в съдебната система преди повече от 19 години, като от 2006 г. година заема длъжността "съдия“ в Районен съд – Пловдив. Притежава ранг "съдия във ВКС и ВАС“ и има придобит статут на несменяемост.



В професионалния си път съдия Кацарев е доказал своя висок професионализъм, организираност и отговорност, като при изпълнение на служебните си задължения винаги се е ръководел от принципите на независимост, безпристрастност, справедливост и прозрачност. В кариерата си като магистрат има значителен принос за повишаване авторитета на съдебната власт, като винаги се е ползвал с уважението на всички свои колеги – съдии, адвокати, прокурори и съдебни служители.



От съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощриха съдия Кацарев с отличие "Личен почетен знак втора степен – сребърен“, както и с парична награда в размер на 1000 лв.



И.Ф. Председателят на РС – Пловдив Иван Бекяров благодари на съдия Кацарев за всеотдайната служба, високия професионализъм и етичност, които демонстрираше през целия си професионален път в Районен съд – Пловдив и му връчи почетен плакет за безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.



Съдия Димитър Кацарев бе изпратен от всички съдии и съдебни служители с пожелания за здраве и много лични успехи в новия етап от живота.