ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|В Пловдив пенсионираха необичащ журналистите съдия
Съдия Димитър Кацарев завършва висшето си образование във Висш институт "Георги Димитров“ на МВР – град София. От 1989 г. до 1994 г. и от 2004 г. до 2006 г. е заемал длъжността "следовател“ в Окръжна следствена служба – град Пловдив, като междувременно за периода от 1994 г. до месец октомври 2004 г. е бил адвокат, вписан в АК - Пловдив. Започва своята кариера в съдебната система преди повече от 19 години, като от 2006 г. година заема длъжността "съдия“ в Районен съд – Пловдив. Притежава ранг "съдия във ВКС и ВАС“ и има придобит статут на несменяемост.
В професионалния си път съдия Кацарев е доказал своя висок професионализъм, организираност и отговорност, като при изпълнение на служебните си задължения винаги се е ръководел от принципите на независимост, безпристрастност, справедливост и прозрачност. В кариерата си като магистрат има значителен принос за повишаване авторитета на съдебната власт, като винаги се е ползвал с уважението на всички свои колеги – съдии, адвокати, прокурори и съдебни служители.
От съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощриха съдия Кацарев с отличие "Личен почетен знак втора степен – сребърен“, както и с парична награда в размер на 1000 лв.
И.Ф. Председателят на РС – Пловдив Иван Бекяров благодари на съдия Кацарев за всеотдайната служба, високия професионализъм и етичност, които демонстрираше през целия си професионален път в Районен съд – Пловдив и му връчи почетен плакет за безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.
Съдия Димитър Кацарев бе изпратен от всички съдии и съдебни служители с пожелания за здраве и много лични успехи в новия етап от живота.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдив излиза на протест
12:57 / 09.12.2025
Каква година отчитат в Природонаучния музей в Пловдив, слушайте в...
11:24 / 09.12.2025
Реконструкцията на улица "Генерал Колев" няма да бъде завършена з...
11:40 / 09.12.2025
Шофьор от Пловдив почина в кабината на камиона си на "Капитан Анд...
10:20 / 09.12.2025
Популярният геймър Криската идва за фен среща с децата в Пловдив
09:39 / 09.12.2025
Пловдивчанка показа какво е получила срещу 12 лева на коледния ба...
09:16 / 09.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иван чакал 10 години Ирина
17:01 / 08.12.2025
Честито на Симона Дянкова!
19:41 / 07.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS