В Пловдив обсъждат безопасната пътна инфраструктура
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:42Коментари (0)267
©
Единадесетата национална конференция на тема "Безопасна пътна инфраструктура“ ще се проведе на 18 и 19 септември 2025 г. в "Гранд Хотел Пловдив". Събитието е най-авторитетният форум, свързан с пътната инфраструктура и безопасността на движението по пътищата, и се организира от Българска браншова асоциация "Пътна безопасност“.

В условията на постоянни обществени дискусии относно безопасността на движението, това ежегодно събитие предоставя трибуна на доказаните експерти. Основната цел на организаторите е да бъде създадена платформа за диалог и сътрудничество в сферата на безопасността по пътищата чрез споделяне на добри практики, научни постижения и иновативни решения, чрез които да бъдат елиминирани жертвите и тежко ранените в резултат от катастрофите в България.

Очакваме официални приветствия към участниците от:

- Иван Иванов, министър на регионалното развитие и благоустройството;

- Николай Нанков, председател на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление;

- Димитър Недялков, заместник-министър на транспорта и съобщенията;

- Тони Тодоров, заместник-министър на вътрешните работи;

- Kристоф Никодим, представител на Пътната федерация на Европейския съюз (ERF);

- Дамян Владинов, генерален секретар на Европейската мрежа на службите на пътна полиция ROADPOL.

Настоящото издание на конференцията е с международно участие. В първия панел ще видим и чуем видни лектори от Германия, които ще представят теми, свързани с пътните настилки, геометричните характеристики на пътищата, както и с ефективния контрол на пътното движение. Програмата включва три тематични панела, посветени на теми като психология на човека, съдебна практика, стратегии, инвестиции и иновации.

Конференцията ще събере над 250 делегати, на които форумът ще предостави възможност за диалог с всички заинтересовани страни - държавната администрация, неправителствения сектор, академичните среди, както и представители на бизнеса.

Подкрепата от медиите е от изключително значение, поради което каним представители на медиите да отразят ключовите теми, свързани с безопасността на пътната инфраструктура.







