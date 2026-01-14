Учени от Пловдив разработват хапче за дълголетие на основата на мед

© Български научен екип работи по създаването на иновативен продукт за дълголетие, базиран на активни съставки, първоначално открити в българския мед. За напредъка по проекта разказа проф. д-р Милен Георгиев – ръководител на разработката и експерт в Центъра по растителна системна биология и биотехнология в Пловдив, в предаването "Социална мрежа“ по NOVA NEWS.



По думите му лабораторните организми, използвани като модел в изследванията, демонстрират удължаване на живота с около 30 процента.



"Все още обаче не можем директно да пренесем тези резултати при хората. На този етап имаме повече въпроси, отколкото отговори“, уточни проф. Георгиев. Следващата ключова стъпка, според него, е провеждането на клинични проучвания.



В рамките на проекта учените са анализирали различни видове мед от цял свят, включително от т.нар. "сини зони“ на дълголетие като остров Сардиния, както и висок клас сортове от Нова Зеландия. Българският екип обаче е успял да премине отвъд зависимостта от конкретна суровина.



"Нашата цел беше да създадем продукт с дефиниран химичен състав, който да не зависи от сезонността, климата или географския произход“, обясни проф. Георгиев. Разработената формула е насочена към специфични сигнални пътища в организма, свързани с процесите на стареене, дълголетие и поддържане на оптимално здраве.



Потенциалният продукт няма да бъде класифициран като лекарство.



"Агенциите по храните и лекарствата в САЩ и Европа не разглеждат стареенето като заболяване. Затова продуктът ще бъде позициониран като хранителна добавка“, поясни ученият.



Той подчерта и личната си мотивация зад проекта, свързана с убеждението, че природните вещества имат сериозен потенциал за превенция и поддържане на здравето.



"Растителните съединения могат да имат изключително силен ефект, но през последните години сякаш бяха пренебрегнати за сметка на синтетичните решения“, коментира проф. Георгиев.



В момента екипът подготвя документацията за патент и работи по изграждането на цялостна бранд концепция. Паралелно с това се разработват и други продукти – насочени към забавяне стареенето на кожата и регулиране на метаболитните процеси.



Очаква се повече информация за клиничните изпитвания и пазарната реализация да бъде обявена на по-късен етап.