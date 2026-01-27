Търсят кръводарители от група А+ за бежанец от Украйна

© Апел към кръводарителите от Пловдив отправя проф. Росен Димов от УМБАЛ "Каспела". Ето призива на хирурга:



"Здравейте, Имаме нужда за мъж на 38 години от кръводарители с кръвна група “А"+.



В Кръвен център Пловдив има много ограничено количество, а са необходими над 800 мл еритроцитна маса и поне толкова прясно замразена плазма в най-кратки срокове.



Момчето се казва Антон Романенко. Който дари кръв да вземе бележка с неговото име и да я донесе в ОАИЛ “Каспела".



Предварително благодаря. Момчето няма роднини и близки в България, освен родителите му.".