|Труп на мъж е открит в Пловдив
Тялото е намерено в района в Кършияка на улица "Йоан Екзарх" в занемарена постройка.
На мястото веднага са пристигнали екипи на полицията и спешна помощ. Медиците само са констатирали смъртта на мъжа.
Към момента се извършва оглед, а самоличността на починалия все още не е установена.
