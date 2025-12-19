ИЗПРАТИ НОВИНА
Труп на мъж е открит в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:08Коментари (0)885
© Plovdiv24.bg
Труп на мъж е бил открит в петък вечерта в Пловдив, научи Plovdiv24.bg.

Тялото е намерено в района в Кършияка на улица "Йоан Екзарх" в занемарена постройка.

На мястото веднага са пристигнали екипи на полицията и спешна помощ. Медиците само са констатирали смъртта на мъжа.

Към момента се извършва оглед, а самоличността на починалия все още не е установена.







