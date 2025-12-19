Труп на мъж е открит в Пловдив

© Plovdiv24.bg Труп на мъж е бил открит в петък вечерта в Пловдив, научи Plovdiv24.bg.



Тялото е намерено в района в Кършияка на улица "Йоан Екзарх" в занемарена постройка.



На мястото веднага са пристигнали екипи на полицията и спешна помощ. Медиците само са констатирали смъртта на мъжа.



Към момента се извършва оглед, а самоличността на починалия все още не е установена.