Тежко положение: Наводнени кръстовища в Пловдив, свалачища затвориха пътя за Смолян, полицията е на място

Заради продължителния дъжд, в района на трети тунел на път II-86 (Асеновград-Смолян) се е активирало свлачище. Паднала е земна маса върху платното за движение към град Смолян.



На място има полицейски служители, които регулират движението. Там са и представители на ОПУ-Пловдив, за да се предприеме разчистване на пътя.



В град Пловдив са наводнени кръстовищата на бул. "Ал. Стамболийски" и бул. "Цар Борис III-продължение", както и на бул. "Ал. Стамболийски" с бул. "Братя Бъкстон". На тези участъци също са разположени полицейски патрули.



Предупреждаваме водачите, че преминаването там е възможно само за високопроходими автомобили. От страна на Община Пловдив са взети мерки за отводняване.