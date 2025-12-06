ЗАРЕЖДАНЕ...
|Тежко положение: Наводнени кръстовища в Пловдив, свалачища затвориха пътя за Смолян, полицията е на място
На място има полицейски служители, които регулират движението. Там са и представители на ОПУ-Пловдив, за да се предприеме разчистване на пътя.
В град Пловдив са наводнени кръстовищата на бул. "Ал. Стамболийски" и бул. "Цар Борис III-продължение", както и на бул. "Ал. Стамболийски" с бул. "Братя Бъкстон". На тези участъци също са разположени полицейски патрули.
Предупреждаваме водачите, че преминаването там е възможно само за високопроходими автомобили. От страна на Община Пловдив са взети мерки за отводняване.
