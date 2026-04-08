Gonco Fest 2026 ще превърне Пловдив в център на автомобилната култура на 9 и 10 май 2026 г., когато в пространството на Международен панаир Пловдив ще се проведе едно от най-мащабните събития от този тип у нас. В рамките на два дни, между 09:00 и 19:30 часа, посетителите ще могат да се потопят в свят, в който скоростта, дизайнът и лайфстайл културата се преплитат в едно цялостно преживяване.

С площ от над 54 000 кв. м и повече от 12 тематични зони, фестивалът излиза далеч извън рамките на традиционното автомобилно изложение. Наред със суперавтомобили, хиперколи, ретро класики, тунинг проекти, американски машини, офроуд автомобили и мотоциклети, програмата включва стрийт арт, улични спортове, симулатори, RC дрифт, дрифт картинг, музика и разнообразни зони за храна и напитки. Автомобилът тук не е просто експонат, а ядро, около което се изгражда цялостна градска и културна атмосфера.

Ключов акцент в програмата е домакинството на кръг от Drift Kings International Series - шампионат, който за първи път идва в България. На 9 май са предвидени тренировки и квалификации, а на 10 май – финалите и битката за Топ 32. Състезанието ще събере международни пилоти, а зрителите ще могат да следят действието и на живо чрез голям екран във фестивалната зона.

Фестивалът е замислен като събитие за широка аудитория. Освен моторспорт ентусиасти, той ще привлече семейства и любители на активния начин на живот с разнообразни активности – от дрифт картинг и катерачни стени до скейт, BMX и други стрийт спортове. Специално внимание е отделено и на артистичната част, с обособени зони за дизайн, графити и визуални инсталации.

Социалният елемент също е застъпен чрез партньорството с Фондация "За Нашите Деца“. Посетителите ще могат да закупят билети с включено дарение, а на място ще има образователни и интерактивни активности за деца, свързани с пътната безопасност.

Любопитен детайл е съвпадението на фестивала с преминаването на Giro d’Italia през града. Това създава предпоставки началото на май да се превърне в изключително динамичен период за Пловдив, в който различни форми на движение - от колоездене до моторни спортове - ще съберат разнообразна публика и ще подсилят фестивалната атмосфера.