Слънце, лай и много емоции. Така започна 16-ото издание на Международната киноложка изложба "За купата на кмета на Община Пловдив“. Домакин е Международен панаир Пловдив, арената – пространството до Палата №6, а главните герои – най-верните четириноги приятели на човека.



Официален старт на събитието даде заместник-кметът по спорт, младежки дейности и социална политика Николай Бухалов. Той поздрави участниците, като им пожела успех. Към международното жури отправи кратко, но ясно послание – обективност и безпристрастност.



Десетки клубове показват най-доброто от своите породи. Българско овчарско куче привлича вниманието със сила и достойнство. Пуделите впечатляват с финес. Шпицовете – с характер и чар. И още много породи, всяка със своята стойка и история. По-рано през деня публиката се събра пред Палата 7. Там започна парад и демонстрации на ловни породи - гончета, птичари, хрътки, териери . Динамика, дисциплина и впечатляващи умения се сляха в истински спектакъл, посветен на връзката между човека и кучето.



Международният панаир Пловдив също получи признание – купа за принос към българската киномология.



През целият следобед предстоят дефилета, оценки и аплодисменти, много емоции и поводи за гордост.