|Пътничка падна при слизане от автобус на спирка в Пловдив
От полицията потвърдиха, че има такъв случай, но, тъй като станал докато превозното средство било спряло на спирка, не се отчитал като пътно произшествие.
Инцидентът обаче разстрои сутрешния график на автобусите по линията. Рейсът остана на място до изясняване на ситуацията, а пътниците се наложи да изчакат следващия курс.
На следващите спирки пък хората чакаха повече от 30 минути и мнозина закъсняха за работа. Гражданите, очевидно неинформирани за случая, изляха недоволството си върху кондуктора и шофьора.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
