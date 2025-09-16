Пътничка падна при слизане от автобус на спирка в Пловдив

© Архивна снимка Пътничка в автобус 66 е паднала при слизане от рейса на спирка в Пловдив тази сутрин. Жената е откарана в болница за прегледи. Не е ясно какво е състоянието й и дали има сериозни наранявания, предава Plovdiv24.bg.



От полицията потвърдиха, че има такъв случай, но, тъй като станал докато превозното средство било спряло на спирка, не се отчитал като пътно произшествие.



Инцидентът обаче разстрои сутрешния график на автобусите по линията. Рейсът остана на място до изясняване на ситуацията, а пътниците се наложи да изчакат следващия курс.



На следващите спирки пък хората чакаха повече от 30 минути и мнозина закъсняха за работа. Гражданите, очевидно неинформирани за случая, изляха недоволството си върху кондуктора и шофьора.