|Природонаучният музей се включва във фестивала "Пловдив си ти" със специално тридневно събитие
В трите дни на фестивала 16, 17 и 18 януари Музеят организира разнообразна програма с лекции, ателиета, фотографска изложба, куклено представление за деца и огнен спектакъл на открито. Цялата програма с кратки описания на събитията споделяме тук:
Програма на Фестивал "Огън и лед“ (16-18.01.2026):
Парк Дондукова градина и сградата на Регионален природонаучен музей – Пловдив
16.01.2026
11:00 ч. до 13:00 ч.; 14:00 ч. до 16:00 ч. – Ателие "Водно приключение", в което децата ще имат възможност да се превърнат в своите любими водни същества чрез артистично рисуване по лицата (face art) - Зала "Ботаника“
10:00 ч. до 15:00 ч. – Ателие за оцветяване "Антарктическите чудеса" (Зала "Ботаника“). Малките посетители ще се потопят в света на антарктическите животни чрез рисуване.
17:00 ч. – Презентация на Гл. ас. д-р Снежана Русинова-Видева : Тема “Антарктически микросвят“ – зала "Планетариум“
Кратко резюме: Едно от най-екстремните местообитания на света е Антарктика. Тя е дом на различни организми, които са се приспособили да живеят при ниски температури, бурен вятър и силно UV- облъчване. В презентацията Антарктически микросвят ще научим кой се крие в антарктическата почва и перата на пингвините. Съществуват ли микроорганизми, които да издържат на суровите условия и как оцеляват.; Откриване на изложба "Огън и лед“ – антарктически микроорганизми в петриеви панички.
18:00 ч. – Презентация на Кристиян Владов и Стефан Кюркчиев (РПНМ – Пловдив). Тема: "Участието на Регионален природонаучен музей – Пловдив в 33-та Българска антарктическа експедиция“ – зала "Планетариум“.
Кратко резюме: Презентацията разказва за приключенията на двама уредници от Регионалния природонаучен музей – Пловдив по време на 33-тата Българска антарктическа експедиция. Лекторите споделят как протича теренната работа, какви изследвания се провеждат и защо експедицията е важна за науката и музейната дейност.
17.01.2026
11:00 ч. до 13:00 ч.; 14:00 ч. до 16:00 ч. – "Водно приключение", в което децата ще имат възможност да се превърнат в своите любими водни същества чрез артистично рисуване по лицата (face art) - Зала "Ботаника“
10:00 ч. до 15:00 ч. – Ателие за оцветяване "Антарктическите чудеса" (Зала "Ботаника“). Малките посетители ще се потопят в света на антарктическите животни чрез рисуване.
11:15 ч. – Представяне на детската книжка "Българознайко в Антарктида“ на Виктория Петкова – зала "Планетариум“
Кратко резюме: Ще говорим за най-студеното място на Земята – Антарктида, а "Българознайко“ ще Ви преведе през Ледения континент в Планетариума на музея! Авторът на поредицата Виктория Петкова, член на Асоциацията на младите полярни изследователи (АПЕКС България), ще запознае децата с пътешествието на Българознайко в Антарктика и Космоса, с най-старата подводна вкаменена гора и ще разкаже за приключенията на българските учени в Антарктика. Какво още ще научат децата: • Как и защо Българознайко стъпва на континента • Удивителни факти за природата и животните на Антарктида • Как можеш да станеш антарктически турист • Ще видят кадри на замръзнала храна в Антарктика • Ще научат за Фритьоф Нансен и кораба "Фрам“. А най-любопитното: Децата ще имат възможност да докоснат истински камък от Антарктида, перо от пингвин, антарктически буболечки, а с помощта на орехова черупка ще разберат как Нансен изобретява кораба "Фрам“ и спасява хиляди човешки животи.
17:30 ч. – Откриване на фотографска изложба "Екстремни адаптации“ с фотографии на Кристиян Владов и Стефан Кюркчиев (РПНМ-Пловдив) – парк Дондукова градина в пространството зад зала Лотос
Кратко резюме: Изложбата представя 20 фотографии, заснети по време на мисията на Антарктида, част от 33-тата Българска антарктическа експедиция с участие на специалисти от Природонаучния музей в Пловдив. Изложбата ще бъде експонирана в сградата на Музея до 27.02.2026 като част от експозицията в зала "Ботаника“.
18:00 ч. – Огнен спектакъл "Повелители на мечти“ – парк Дондукова градина в пространството зад зала Лотос
Кратко резюме: Артистите от Фондация Повелители на мечти ще пренесат зрителите в един магичен огнен свят с въздействаща музика и красив танцов пърформанс, съчетаващ умело всички похвати на изкуството с огън.
18.01.2026
11:00 ч. до 13:00 ч.; 14:00 ч. до 16:00 ч. – "Водно приключение", в което децата ще имат възможност да се превърнат в своите любими водни същества чрез артистично рисуване по лицата (face art) - Зала "Ботаника“
10:00 ч. до 15:00 ч. – Ателие за оцветяване "Антарктическите чудеса" (Зала "Ботаника“). Малките посетители ще се потопят в света на антарктическите животни чрез рисуване.
11:15 ч. – Куклено представление с авторска музика и арт работилница за деца "Малкото пингвинче“ – зала "Планетариум“
Кратко резюме: Артистите от Сдружение Приключения с кораб ще представят спектакъл “Малкото пингвинче". Той е интерактивно куклено представление с музика на живо, предназначено за деца между 3 и 8 години. Малкото пингвинче и неговите приятели пътешестват из вълшебния свят на Антарктида. Те се срещат с чудати създания и разбират, че силата на приятелството помага във всяка беда. "Малкото пингвинче" е пътуващо представление с творческа работилничка по текстове на обичаните детски истории за "Шестте пингвинчета" и "Храброто пингвинче".
Събитията от фестивала са с вход свободен, но за достъп до мероприятията в сградата на Музея е необходимо да бъде закупен билет за Експозицията.
