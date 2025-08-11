ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Прекрасна новина от Пловдив!
29 от новородените са заченати в инвитро клиниката на лечебното заведение. От началото на 2025 г. в "Селена“ вече са се родили 1 752 бебета.
Най-голямото бебе за месец юли е момченце с впечатляващи 4 410 г и 55 см, родено по естествен път. Най-малкото – само 600 г, в момента е в ръцете на специалистите от интензивния неонатологичен сектор към лечебното заведение.
През 2024 г. в България са родени 53 727 деца, което е с 3 769 по-малко спрямо предходната година – спад от 6,6%. Общият коефициент на раждаемост за страната е 8,3 ‰, а средната плодовитост – 1,72 деца на жена.
На този фон област Пловдив е сред лидерите по раждаемост – с 5 838 новородени през 2024 г., което я поставя веднага след столицата.
"Юли беше изключителен – всеки ден посрещахме десетки нови животи. За нас тези числа не са статистика, а щастливи усмивки, радостни сълзи и сбъднати мечти. За пореден път доказваме, че "Селена“ продължава да бъде сред най-предпочитаните места за раждане в България“, споделят от болницата.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Наши сънародници са се включили в издирването на пловдивчанина, к...
21:11 / 11.08.2025
Нерегламентиран транспорт на дребни преживни животни е установен ...
19:59 / 11.08.2025
Арести на шофьори в Пловдив!
19:48 / 11.08.2025
Ето го пробива под Централна гара в Пловдив
19:40 / 11.08.2025
Овладяха пожара до Ботаническата градина в Пловдив
17:41 / 11.08.2025
Каназирева: Сбъднах всичко, но не с късмет, а с труд и себераздав...
17:30 / 11.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Празник е, хиляди имат имен ден
08:39 / 10.08.2025
Цвети Стоянова бременна от Куката
13:32 / 10.08.2025
Камелия Тодорова призна за Стефан Данаилов
16:50 / 11.08.2025
Обявиха бедствено положение
11:13 / 10.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS