Прекрасна новина от Пловдив!

© На фона на рекордно ниската раждаемост в България в Пловдив юли месец донесе истинска вълна от нов живот. В клиниката по Акушерство и гинекология към болница "Селена“ през месец юли се родиха 288 бебета – 133 момченца, 155 момиченца и 6 двойки близнаци.



29 от новородените са заченати в инвитро клиниката на лечебното заведение. От началото на 2025 г. в "Селена“ вече са се родили 1 752 бебета.



Най-голямото бебе за месец юли е момченце с впечатляващи 4 410 г и 55 см, родено по естествен път. Най-малкото – само 600 г, в момента е в ръцете на специалистите от интензивния неонатологичен сектор към лечебното заведение.



През 2024 г. в България са родени 53 727 деца, което е с 3 769 по-малко спрямо предходната година – спад от 6,6%. Общият коефициент на раждаемост за страната е 8,3 ‰, а средната плодовитост – 1,72 деца на жена.



На този фон област Пловдив е сред лидерите по раждаемост – с 5 838 новородени през 2024 г., което я поставя веднага след столицата.



"Юли беше изключителен – всеки ден посрещахме десетки нови животи. За нас тези числа не са статистика, а щастливи усмивки, радостни сълзи и сбъднати мечти. За пореден път доказваме, че "Селена“ продължава да бъде сред най-предпочитаните места за раждане в България“, споделят от болницата.