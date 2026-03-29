Минималните температури в страната ще бъдат между 2° и 7°, като в югозападните райони ще са малко по-ниски. В Пловдив се очаква максималните температури да достигнат приблизително 13°. През деня времето ще се задържи предимно облачно.
На много места ще има валежи от дъжд, като по-интензивни и значителни ще бъдат в Североизточна България. В Югозападна България се очакват разкъсвания и временни намаления на облачността. В Предбалкана и високите западни полета ще превали слаб сняг.
В планините ще бъде облачно с валежи от сняг, а под 1000 метра - от дъжд. Вятърът ще бъде умерен до силен от северозапад. Температурите ще достигнат около 3° на 1200 метра и около минус 3° на 2000 метра височина.
По Черноморието също ще преобладава облачно време с валежи от дъжд, по-значителни по северното крайбрежие. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще са между 10° и 11°, температурата на морската вода – 7°-8°, а вълнението на морето ще бъде около 3 бала.
Предимно облачна ще е неделята в Пловдив
Пловдивчанка, получила фиш за паркиране върху тротоар: Това не е просто глоба, а сблъсък с абсурда
29.03
Лекар от Пловдив: Постите могат да натоварят организма, ако се превърнат в диета от хляб и ориз
28.03
Нека помогнем на Бени
27.03
Пловдив има своята "Първа дама" в медицината: Д-р Спаска Начева обра овациите на елитно събитие
26.03
Докъде ни е стигнала наглостта, пита жител на град Пловдив
22:34 / 29.03.2026
Нов проблем пред безработния с луксозен автомобил и скъп имот, ар...
21:56 / 29.03.2026
Илица Даскалова от Пловдив: Много е тънка разликата между "Осанна...
21:35 / 29.03.2026
В Пловдив обявиха стотици свободни работни места
20:02 / 29.03.2026
Шофьор: Загубиха ми 15 минути, абсолютно отбиване на номера!
19:49 / 29.03.2026
Кражба от двор на детска ясла в Пловдив
19:17 / 29.03.2026
