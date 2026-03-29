Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:19 / 29.03.2026

Минималните температури в страната ще бъдат между 2° и 7°, като в югозападните райони ще са малко по-ниски. В Пловдив се очаква максималните температури да достигнат приблизително 13°. През деня времето ще се задържи предимно облачно.



На много места ще има валежи от дъжд, като по-интензивни и значителни ще бъдат в Североизточна България. В Югозападна България се очакват разкъсвания и временни намаления на облачността. В Предбалкана и високите западни полета ще превали слаб сняг.



В планините ще бъде облачно с валежи от сняг, а под 1000 метра - от дъжд. Вятърът ще бъде умерен до силен от северозапад. Температурите ще достигнат около 3° на 1200 метра и около минус 3° на 2000 метра височина.



По Черноморието също ще преобладава облачно време с валежи от дъжд, по-значителни по северното крайбрежие. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще са между 10° и 11°, температурата на морската вода – 7°-8°, а вълнението на морето ще бъде около 3 бала.