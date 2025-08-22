ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пловдивски лекари откриха рядка малформация и дадоха шанс за живот на 9-годишно момиче
Детето постъпило по спешност в УМБАЛ "Свети Георги“, където след редица изследвания лекарите установили тежка вродена съдова малформация – причината за критичното му състояние.
"Благодарение на правилната диагноза, добрата организация и транспортирането с мултидисциплинарен екип успяхме да осигурим възможност за навременна високоспециализирана интервенция, която спаси живота на детето,“ обясни д-р Петър Ташев от Клиниката по детска хирургия в пловдивската болница.
След последвалата интервенция в София и отличната координация между медицинските екипи, момичето вече е извън опасност, напълно възстановено и се радва на здравето си у дома.
Случаят е ярък пример за това колко важни са бързата реакция, добрата комуникация и сътрудничеството между различни лечебни заведения, когато става дума за животоспасяващи медицински ситуации.
