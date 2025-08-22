ИЗПРАТИ НОВИНА
Пловдивски лекари откриха рядка малформация и дадоха шанс за живот на 9-годишно момиче
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:07Коментари (0)610
©
Деветгодишно момиче беше спасено след сложна и навременна медицинска намеса, осъществена благодарение на координацията между три от водещите лечебни заведения в страната – УМБАЛ "Свети Георги“ – Пловдив, УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов“ и Националната кардиологична болница – София.

Детето постъпило по спешност в УМБАЛ "Свети Георги“, където след редица изследвания лекарите установили тежка вродена съдова малформация – причината за критичното му състояние.

"Благодарение на правилната диагноза, добрата организация и транспортирането с мултидисциплинарен екип успяхме да осигурим възможност за навременна високоспециализирана интервенция, която спаси живота на детето,“ обясни д-р Петър Ташев от Клиниката по детска хирургия в пловдивската болница.

След последвалата интервенция в София и отличната координация между медицинските екипи, момичето вече е извън опасност, напълно възстановено и се радва на здравето си у дома.

Случаят е ярък пример за това колко важни са бързата реакция, добрата комуникация и сътрудничеството между различни лечебни заведения, когато става дума за животоспасяващи медицински ситуации.







