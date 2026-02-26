ИЗПРАТИ НОВИНА
Пловдивчанка: Вечеря за двама със салата, две пици и два десерта ни струваше 50 евро
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:07
©
В италиански ресторант, намиращ се на бул. "Пещерско шосе" в Пловдив, вечеря за двама, включваща салата, две пици и два десерта, е струвала около 50 евро, сподели инфлуенсърът Гергана Димитрова в социалните мрежи. Тя попита последователите си в социалните мрежи дали смятат сумата за висока.

Гергана е клиент на заведението от 2022 г. и посочва, че през последните месеци е забелязала промени в обслужването и атмосферата, както и в менюто

Пиците се приготвят на място, като тестото втасва над 48 часа. Някои пици се предлагат с черно тесто, съдържащо активен въглен. Размерът на стандартната пица е около 30 см.

Менюто на заведението включва и паста, ризото и морски дарове, а десертите са описани като балансирани по вкус и текстура. Ресторантът предлага и възможност за поръчка за вкъщи.

Цената от около 50 евро за вечеря за двама предизвика различни мнения сред последователите на Гергана:

Един потребител сравни цената с Неапол: "За две пици, бутилка вино и два десерта във Неапол – 34 евро. За България е много.“

Друг потребител коментира: "Не е много и в Германия е горе-долу толкова. С тази разлика, че не е много вкусно, особено десертите. Но за българския стандарт е много. 50 лв (около 25 евро) би било по-добре. В България една продавачка взима 800–1000 евро бруто макс заплата, а в Германия около 1500 евро. Служители на бърза помощ в Германия взимат до 3000–4000 евро бруто (без да са лекари), а в България допреди година – 1200 лв. Така че за едни 50 евро е ок, за други не.“

Сметката от около 50 евро за вечеря за двама отразява по-високия ценови сегмент на италианските ресторанти в Пловдив, където би трябвало да се използват качествени продукти и би трябвало да се полага особено внимание по време на обслужването.







