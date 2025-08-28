ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пловдивчанин: По-лесно е да оставиш мизерия и да чакаш някой друг да ти оправи живота
Пластмасови бутилки, празни пакети от чипсове и всякакви отпадъци са останали след нощно събиране на група тийнейджъри.
"Ясно е – събрали са се, смели са се, яли и пили. Няма лошо. Но след тях е останала мизерия, от която ти се повръща“, коментира фитнес треньорът, който пръв е забелязал гледката в района на бул. "Свобода" до мол "Пловдив".
Подобни сцени не са изолирани случаи. Все по-често жители на големите градове сигнализират за замърсени междублокови пространства и градинки след младежки събирания. Въпросът, който се поставя, е докъде стига свободата да се забавляваш и къде започва личната отговорност.
"Отнема буквално 30 секунди – всеки да вземе по нещо и да го изхвърли. На следващия ден мястото пак ще е чисто и приятно. Но явно е по-лесно да оставиш мизерия и да чакаш някой друг да ти оправи живота“, допълва Авeтисян.
Той подчертава, че липсата на елементарно възпитание се вижда ясно именно в такива ситуации.
"Ако човек не уважава средата, в която живее, трудно ще уважава и хората около себе си“, смята треньорът.
Случаят поставя отново на дневен ред въпроса за възпитанието и личната култура. В обществото ни сякаш все повече се разчита на "някой друг“ – общината, съседите или случайни хора – да поемат грижата за реда. Но ако тази тенденция продължи, красивите кътчета за отдих бързо ще се превърнат в места, които отблъскват, вместо да събират хората.
