Читател на Plovdiv24.bg се свърза с нашата редакция, за да съобщи за проблем с водата в район "Южен". Човекът уточнява, че на място има екип на ВиК Пловдив, който работи по отстраняването на аварията.

Справка в сайта на водопреносното дружество действително показа, че на улица "Братя Бъкстон" номер 20 има аварирал водопровод, който трябва да бъде оправен най-късно до 17,00 часа.

Авария на пожарен хидрант има и на Гребната база, до хотел "Ландмарк", посочват от ВиК Пловдив.

Междувременно читатели на медията ни от район "Източен" заявиха пред наш репортер, че от сряда високите етажи са с намалено водоподаване.

"Аз живея на шестия етаж и струята е колкото да си измия зъбите, но нищо повече. На седмия и осмия и това е невъзможно, просто защото няма никакво налягане", разказа млад пловдивчанин.

Припомняме, че дефектирал спирателен кран на довеждащ водопровод от Помпена станция "Изток-1" остави без вода половината "Тракия", "Изгрев" и високите етажи в Пловдив, а в останалата част от града дебитът бе намален. Причината е авария, възникнала в четвъртък сутринта на ул. "Дамян Балабанов“, в района до фирма "ТМТ Елтеком“.

Довеждащият водопровод е с голям диаметър - Ф 630, което затрудни ремонта на засегнатия участък.