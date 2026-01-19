© Нормативната уредба, която касае някои хора със 100% неработоспособност в България, не е променяна 40 години. Това е една от темите в пилотния епизод на "Код за достъп“ – първият подкаст в България, създаден от и за хора с увреждания, който се излъчва от Пловдив. Предаването се реализира от Free Media Lab – независимо студио за аудио-визуална продукция – проект на Фондация "Заедно", създаден в подкрепа на различни обществени и социални каузи.



"Код за достъп“ стартира с водещ Дилян Манолов – IT специалист и доктор по психология, който въвежда публиката в света на незрящите в разговор с Борислав Стайков – съпруг, баща и софтуерен инженер. “Моето заболяване, от гледната точка на трудовата медицина, е вписано като пълна неработоспособност. Списъкът, в който е това заболяване, както и препоръките за него, са от 1986 година. Светът отдавна се е променил – сега работните пространства и условията на работа за хора като мен са много по-различни“, отбелязва още Борислав.



Подкастът кани хора с увреждания да се включат не само като гости, но и като водещи, монтажисти, редактори или продуценти. Free Media Lab осигурява финансирането, свързано с продуцирането, включително аудио- и видео оборудване, заснемане, монтаж и дистрибуция. Участието е напълно безплатно, а епизодите се излъчват със свободен достъп в YouTube канала на студиото.



"Код за достъп“ се излъчва по идея на Денислава Златанова, млад журналист, основател и продуцент на Free Media Lab. "С екипа искаме да дадем пространство на специалните момичета и момчета в България да говорят сами – за важните, трудните и обикновените неща от живота си. Да споделят свободно. Нека гласът им бъде чут“, казва тя.



Фондация "Заедно“ отправя покана към хората с увреждания да пишат на freemedialab.plovdiv@gmail.com с предложения за бъдещи гости и теми. Първия епизод на "Код за достъп“ ще намерите на: https://www.youtube.com/watch?v=TFNlZP183Is



