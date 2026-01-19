ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Пловдив постави начало на първия подкаст в България, създаден от и за хора с увреждания
"Код за достъп“ стартира с водещ Дилян Манолов – IT специалист и доктор по психология, който въвежда публиката в света на незрящите в разговор с Борислав Стайков – съпруг, баща и софтуерен инженер. “Моето заболяване, от гледната точка на трудовата медицина, е вписано като пълна неработоспособност. Списъкът, в който е това заболяване, както и препоръките за него, са от 1986 година. Светът отдавна се е променил – сега работните пространства и условията на работа за хора като мен са много по-различни“, отбелязва още Борислав.
Подкастът кани хора с увреждания да се включат не само като гости, но и като водещи, монтажисти, редактори или продуценти. Free Media Lab осигурява финансирането, свързано с продуцирането, включително аудио- и видео оборудване, заснемане, монтаж и дистрибуция. Участието е напълно безплатно, а епизодите се излъчват със свободен достъп в YouTube канала на студиото.
"Код за достъп“ се излъчва по идея на Денислава Златанова, млад журналист, основател и продуцент на Free Media Lab. "С екипа искаме да дадем пространство на специалните момичета и момчета в България да говорят сами – за важните, трудните и обикновените неща от живота си. Да споделят свободно. Нека гласът им бъде чут“, казва тя.
Фондация "Заедно“ отправя покана към хората с увреждания да пишат на freemedialab.plovdiv@gmail.com с предложения за бъдещи гости и теми. Първия епизод на "Код за достъп“ ще намерите на: https://www.youtube.com/watch?v=TFNlZP183Is
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Тежка катастрофа в Пловдивско, има загинал
09:32 / 19.01.2026
Лоша видимост на пешеходна пътека на натоварена пешеходна зона в ...
09:28 / 19.01.2026
Граждани: Върнете секундарниците на светофарите в Пловдив
09:02 / 19.01.2026
Какво диша Пловдив? Защо чистият въздух е повече от необходимост ...
09:00 / 19.01.2026
Документалната изложба "Архивното наследство на акад. Петър Динек...
22:30 / 18.01.2026
Septicflesh ще изнесат мащабен концерт на Античния театър в Пловд...
22:00 / 18.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
НОИ коригира пенсии отпреди 1990 г.
18:03 / 18.01.2026
Един от най-посещаваните нощни клубове в Пловдив се продава
09:42 / 18.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS