Flavorite не само спечели отличието "Най-добър ресторант в Пловдив“ в Takeaway Awards 2025, но и грабна приза "Най-любим ресторант“, след като събра най-много гласове от потребителите сред всички категории в конкурса. Наградите се определят чрез гласуване в платформата Takeaway и са пряк индикатор за предпочитанията на клиентите, което прави това признание още по-значимо. Със своята модерна poke bowl концепция и фокус върху свежите и балансирани ястия, Flavorite се утвърждава като един от най-отличаващите се ресторанти в Пловдив. Разговаряме с екипа зад бранда за успеха, развитието им и за ролята на онлайн поръчките в бизнеса.

1. Пловдив е един от най-динамичните гастрономически градове в България. Как Flavorite се вписва в тази среда?

- Целта на Flavorite от самото начало не е просто да се впише в средата, а да предложи нещо различно - храна, която не се среща навсякъде.

Стремим се да дадем на хората повече разнообразие в храненето и една по-здравословна алтернатива на традиционния фаст фууд.

2. Вие развивате ресторант базиран на poke bowl концепцията. Как се роди идеята и как успяхте да я наложите на клиентите в Пловдив?

- Идеята се роди в Америка ,където работихме. Влюбихме се в покебола и знаехме че Пловдив има нужда от него. Успяхме да се наложим с постоянство и много труд.

3. Колко е голям екипът и как планирате да се развивате?

- Екипът е средно голям и е съставен от млади и енергични хора,които са в крак модата и винаги ни помагат да имаме поглед върху динамичната заобикаляща среда.

4. Забелязвате ли засилен интерес към по-здравословни и балансирани ястия през последните години?

- През последните години определени се наблюдава нарастващ интерес към по-здравословни алтернативи в ежедневното хранене.Точно това ни радва и ни кара да колаборираме с фитнеси в града ,за да може да бъдем в полза на активните хора

5. Какви комбинации предпочитат най-често клиентите ви в Пловдив?

- Най-често клиентите ce доверяват на нашия бестсельр - crispy chicken poke bowl. B същото време много от тях обичат да експериментират и избират

предложения с риба, често комбинирани с приятна пикантност.

6. Poke bowl ястията често се поръчват за вкъщи. Как гарантирате, че при доставка те достигат до клиента със същата свежест и качество?

- По отношение на gocmaвkume правим всичко възможно храната да достигне до клиента в перфектно състояние. Използваме специални непропускливи kynu, koumo запазват свежестта и качеството, както и подходящи onakoвku. За останалата част разчитаме изцяло на нашите

партньори за доставки.

7. Какво означава за вас признанието в Takeaway Awards 2025?

- Изключително сме благодарни за това признание. За нас означава много, че хората са избрали да гласуват за нас за втора поредна година и че оценяват храната, която предлагаме.

8. Как бихте описали работния процес свързан с платформата Takeaway.com?

- Работният процес с Takeaway e изключително лесен и приятен. Комуникацията е ясна и организирана, всичко е добре координирано, а kypuepume ca точни. Платформата прави всичко възможно храната ga достига до клиентите бързо и в отлично качество.

9. Виждате ли потенциал poke bowl кухнята да се развива още повече в България?

- Poke bowl кухнята тепърва набира популярност в България и има сериозен потенциал за развитие. Hue сме първото заведение в града, което предлага този тип храна, вдъхновена от хавайската кухня и повечето хора в града свързват poke bowl -a именно с нас. Хората често проявяват любопитство да разберат каво представлява poke bowl и в повечето случаи остават приятно изненадани и доволни.