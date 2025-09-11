ИЗПРАТИ НОВИНА
Певица от Пловдив стана жертва на нагла кражба
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:00
©
Талантливата пловдивска изпълнителка Веси Бонева стана жертва на кражба. Самата тя сподели неприятната новина в социалните мрежи, където разказа, че е останала без велосипеда си.

По думите ѝ колелото е било заключено за уличен стълб в Бургас. Певицата обаче признава, че е забравила да го прибере във входа, което е дало възможност на крадеца да се възползва от ситуацията.

Бонева не уточнява дали е подала сигнал в полицията, но публикацията ѝ предизвика вълна от коментари и съпричастност от нейни почитатели и приятели.

"Ще помоля крадеца, който си е позволил това деяние, да ми върне колелото“, пише певицата в емоционалния си пост.








