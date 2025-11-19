ЗАРЕЖДАНЕ...
ПТП затруднява движението на оживено кръстовище в Пловдив
Инцидентът е станал на кръстовището между булевард "Кукленско шосе" и улица "Скопие". Видимо няма пострадали, само материални щети по автомобилите, уточнява пловдивчанинът.
Причината за възникването на сблъсъка тепърва ще се установява. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост!
