ПТП затруднява движението на оживено кръстовище в Пловдив

Пътнотранспортно произшествие затруднява движението на оживена пътна артерия в Пловдив, съобщи за Plovdiv24.bg наш редовен читател.



Инцидентът е станал на кръстовището между булевард "Кукленско шосе" и улица "Скопие". Видимо няма пострадали, само материални щети по автомобилите, уточнява пловдивчанинът.



Причината за възникването на сблъсъка тепърва ще се установява. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост!